Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye şok küfürler

Galatasaray’da forma giydiği dönemde hırçın ve agresif yapısıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo, Türk bir dostuyla geçirdiği yılbaşı gecesi yayınlanan bir videoda "O..... ç..... Fenerbahçe, a.... s...... Fenerbahçe" sözleriyle Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.



34 yaşındaki futbolcu 2011 yılında Juventus’tan Galatasaray’a kiralık olarak gelirken 2013 yılında bonservisi alındı. Sarı kırmızılı kulüpte toplam 4 yıl geçiren Melo, 2015 yılında Inter’e transfer oldu.



İtalya hikayesi fazla uzun sürmeyen Melo, 2017 yılında ülkesinin takımlarından Palmeiras’a imza attı.

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