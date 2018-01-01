SPOR

Nigel De Jong Antalya'da!

01 Ocak 2018 | 10:57

Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Nigel De Jong’a Fatih Terim’in gelmesiyle birlikte gün doğdu.

Nigel De Jong Antalya'da!


Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti. A Takım'la idmanlara çıkacak Hollandalı ön libero Terim'in gözüne girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yabancı kontenjanı dolu olduğu için De Jong'a lisans çıkarılmamıştı (FOTOMAÇ)

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