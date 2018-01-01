Nigel De Jong Antalya'da!



Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti. A Takım'la idmanlara çıkacak Hollandalı ön libero Terim'in gözüne girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yabancı kontenjanı dolu olduğu için De Jong'a lisans çıkarılmamıştı (FOTOMAÇ)

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