Fatih Terim'in gözü Deulofeu'da!

Fatih Terim'in forvette de oynayabilmesi nedeniyle genç futbolcunun yönetime ismini verdiği öğrenildi. Galatasaray ikinci yarıda direkt takıma katılacak bir transfer yapmak isterken yönetimin Deulofeu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi.



GERİ ÇAĞIRDI

Barcelona'nın sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Everton'dan geri aldığı 23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 16 kez Katalan ekibin formasını giydi ve 2 gol atıp, 3 de asist yaptı. Galatasaray'ın 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 1 milyon euro'luk kiralama bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. (Fotomaç)

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