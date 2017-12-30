Fatih Terim Evra'ya onay verdi

Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki sol bek Patrice Evra'nın adı, menajerler tarafından Galatasaray’a getirildi. Ve bu oyuncu; hem Galatasaray yönetiminin hem de teknik direktör Fatih Terim’in aklına yattı.



TERİM DE YEŞİL IŞIK YAKTI



ŞU anda genç ve uzun vadeli, sol taraftaki sorunları çözebilecek bir bek arayışında olan Cimbom, eğer istediği şartlarda genç bir ismi bulamazsa, “Mayıs’a kadar Evra” formülü ile sol bekteki sorunları çözecek. O bölgeye aynı Mariano gibi yetenekli, tecrübeli ve o tüm sorunları çözecek düzeyde bir futbolcu alınmasını isteyen Terim de, ‘Evra’ ismine yeşil ışık yaktı. Fatih Terim, Evra’nın defansif anlamda üst düzey, agresif bir yapıya sahip sağlam bir sol bek olduğunu ve ligde de farkını ortaya koyacağını belirtti.



Ancak hem yönetim hem de Terim’in, Patrice Evra’nın transferine onay vermek adına tek bir şartının olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Kulübü, Patrice Evra’nın 6 aylık, yani sezon sonuna kadar kontrat imzalamaya sıcak bakması halinde masaya ciddi anlamda oturacak.



Sarı kırmızılılar, 36 yaşındaki oyuncu kısa süreli sözleşmeye yeşil ışık yakar ise somut adımlar atmak adına harekete geçecek. Terim’in de, Evra’nın 6 aylık kontratı kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi.



(Hürriyet)

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