Ryan Donk o teklifi reddetti
30 Aralık 2017 | 11:39
Galatasaray'da Fernando'nun diz sakatlığı sonrasında takımda kalmasına karar verilen Ryan Donk kıymete bindi.
Tecrübeli futbolcunun, 90 dakika forma giydiği Galatasaray-Bucaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Hollandalı oyuncuyu resmen istediği ortaya çıktı. Göztepe dışında Konyaspor'dan da teklif alan Donk ise olumsuz yanıt verdi ve 7 Ocak'ta sarı-kırmızılı takımın devre arası kampına katılacağını söyledi. (SABAH)
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