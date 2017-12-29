Galatasaray'da Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in başkan adaylıkları resmileşti
Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan adayları belli oldu! Olağanüstü Genel Kurula gidecek olan Galatasaray'da Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, başkan olmak için yarışacaklar.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adayları belli oldu. Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek yarışacak.
İşte Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listeleri;
DURSUN ÖZBEK
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Özkan Olcay
A.Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
H.Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Cengiz Ergani
Selim Önen
Levent Yaz
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
12211 Tolga Erem
13000 Ahmet Tirali
15371 Coşkun Aras
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İ.Serdar Eder
Çetin Öztürk
Hayri Gürkan Eliçin
Ali Tüzmen
A.Esat Tansev
Özcan Karamahmutoğlu
Hakan Melek
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Nihal Özfırat
Ömer Faruk Dak
Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Oğuz Evrenos
Okan Tekinşen
Cemal Burnaz
Oral Yılmaz
Celal Emon
Can Baydarol
Hakan Ünsaler
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mustafa Tanrıyar
Ahmet Kaya Kimyacı
Hakkı Derya Göbelek
Zafer Kural
Vedat Gürer
MUSTAFA CENGİZ
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İbrahim Anıl
Emir Otluoğlu
Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Zeki Kadirbeyoğlu
Hayim Pinto
Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Ali Kunter Akyürek
Celal Ahmet Kalafatoğlu
Faik Süleyman Camat
Selçuk Erdoğmuş
Sedat Besen
Çağatay Cervatoğlu
Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Leyla Açar
Tayfun Ayrancı
Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Yıldırım Baysal
M. Ömer Akad
Ayhan Yeğinsu
Ertuğrul Cem Emiroğu
Tayfun Akçay
Haşmet Akın Ketenci
Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Ali Salih Özçakır
Metin Evrim
Turgut Bilgin
Süleyman Müdüroğlu
9031 Necati Tunç Şengül