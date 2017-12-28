Dursun Özbek yönetim listesini hazırladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, listesine sarı kırmızılı camiadan iki önemli ismi daha dahil etti.



Eşref Alaçayır'ın yeni dönemde listede yer almaması üzerine BaşkanDursun Özbek, Avukat Mehmet Dedeoğlu'nu yönetim kurulu listesine aldı.



Sarı kırmızılı camianın genç genel kurul üyelerinden Selim Sefada da, Başkan Dursun Özbek'in listesine dahil edildi. Ayrıca durumu merak edilen mevcut yönetimde Basketboldan Sorumlu idareci olarak görev yapan Can Topsakal'ın yeni dönemde de Özbek'in listesinde yer alacağı belirtildi.



Hafta başından bu yana Camiada birçok isimle görüşen Özbek yönetim kuruluna bu sabah saatlerinde 2 ismi daha dahil edip Divan Kurulu başkanlığına listesini temsil edecek.



Dursun Özbek

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Ali Yüce

Mehmet Dedeoğlu

Osman Kocaman

Cevat Genç

Ahmet Cebeci

Selim Sefada

Ural Aküzüm

İsmail Sarıkaya

Mehmet Onur Tan

Ozan Oral

Can Topsakal

(Hürriyet)