Abdürrahim Albayrak'tan Galatasaray kararı
28 Aralık 2017 | 15:37
Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak, Ocak ayında yapılacak seçimle ilgili kararını açıkladı. Albayrak, baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konulardan biri, Abdürrahim Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceğiydi. Albayrak, yönetime girmeme kararı aldı.
“Görev almayacağım”
Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi. Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım." dedi.
Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.
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