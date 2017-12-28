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Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

28 Aralık 2017 | 14:24

Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emmanuel Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.

Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray’da oynayan Emmanuel Eboue’nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür ettti. Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue’ye, eski kulübü Galatasaray’ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü.

‘Arkandayız, güçlü ol’

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte “Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray’a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Herşeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol” mesajını yazdı.

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