Ryan Donk'a müjdeli haber

Antalya kampında Hollandalı futbolcunun performansını mercek altına alacak olan sarı-kırmızılı teknik adamın, bu futbolcuyu kazanmak istediği bildirildi. Terim’in, tekniği ve fiziği nedeniyle Donk’u iyi bir alternatif olarak düşündüğü belirtildi. Terim önceki gün Donk’a, Kasımpaşa’daki haline dönmesi halinde kalabileceği mesajını göndermişti.

(MİLLİYET)

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