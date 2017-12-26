Fatih Terim'den transfer açıklaması!..

İşte Fatih Terim'in açıklamaları: "Çok memnunum çünkü bu tip maçlar tehlikeli maçlardır. Güç farkı var ama Bucaspor koşarak, mücadele ederek, bozarak kendilerine avantaj sağlayacaktı. Buradaki önemli olan şey; oyuncuların ciddi olması ve verilen şansı değerlendirmesi. Oyun felsefemize yavaş yavaş alışacaklar. Devre arasında birlikte olacağız, daha fazla ivme kazanacaklar. 3-0 olması ve iki yarıda toplam 7-8 hatta 10 pozisyon bulmamız ve top kontrolünün elimizde olması artılar. Mümkün olduğunca rakip sahada oynamalıyız bu oyunu. Hepsine şans vermek istedim. Sıkıntı olmazsa hiç değiştirmeyeceğim. Uzun süre şans bulamayanlar var, onları bir görelim. 3-0 net bir skor oldu. Çok da kaçırdılar. Hatta bazıları 75'ten sonra yoruldu, maç alışkanlığı olmadığı için. Bu da çok normal. Yeni yıla 3-0'la gireceğiz, bu da iyi bir şey.



SELÇUK, SİNAN VE YASİN AÇIKLAMASI

Son 4-5 seneye bakınca Selçuk, bu takımın şampiyonluklarında önemli rol oynamış bir oyuncu. Yedek de bırakabilirsiniz ancak yaptıklarını unutmamalısınız. Meziyetlerini iyi bilmek lazım. Selçuk kazanmamız gereken bir oyuncu. Emeği geçmiştir. Yanlış anlaşılamalarla yargılamamak lazım. Attığı ve attırdığı golleri unutmamak lazım. Sinan'a gelince yeteneğinden şüphe yok. O formayı almak isterse ben veririm ona. O alacak formayı. Yasin'den çok memnunum. Maç oynamış 48 saat önce. O yüzden kampa girdik bir gün önce. Ciddiyeti korumak için. Martin ve Serdar'ı hiç sokmayacaktım mecbur kalmasam. Her maç bize Galatasaray'ın 28'inin nasıl yazılacağını gösterecek. Herkes bulduğu şansı kullanmak zorunda. O ciddiyeti görmek lazım, formanın hakkını vermek lazım.



Çok fazla değil ama hazırlık maçları oynamak istiyorum. Antalya'da bu fırsatı bulabiliriz. Fizik kalitesini yukarı çekeceğiz ve oyun felsefesini yerleştireceğiz. Eksiğimiz olan 1-2 yer, çok fazla isteğim yok zaten, halletmeye çalışacağız. Olmazsa da, içimizden halletmeye çalışacağız"



DONK VE LATOVLEVICI SÖZLERİ

Latovlevici'yi yanıma çağırdım ve "Nasılsın?" dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından, ondan memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil. Donk ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum.



"ÜMİT EDİYORUM ASAMOAH'I ALABİLİRİZ"

Sol tarafta eksik var, belki atağa bir oyuncu düşünüyoruz. Çok fazla bir şey harcatmadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz. Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Ümit ederim devre arasında Asamoah'ı alabiliriz. Ama kısa zaman içinde karar vermek, eylemi yapmak için alternatifini de düşünmeliyiz. İlişkilerimizi kullanacağız derken, sadece İtalya değil. Her yerde arkadaşımız var. Satılık, kiralık, ne var bakıyoruz.



"FLORYA HABER MERKEZİ GİBİ OLMUŞ"

(Hasan Şaş sorusuna) "Florya haber merkezi gibi olmuş. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı, bazı alışkanlıklar değişmiş demek ki. Hasan da, Ümit de 'hayırlı olsun'a geldi, sağolsunlar. İkisi de G.Saray'ın önemli figürleri, gerekirse olabilir."

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