SPOR

Fatih Terim'den Sneijder bombası

5 saat önce

Göztepe galibiyetiyle yeni bir sayfa açan san-kırmızılılar, artık transfer girişimlerine hız verecek. Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Terim'den Sneijder bombası
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İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi.

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İgor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI futbolcu, yeni kulübünde istediği ortamı bulamadı. Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, G.Saray ile anılmaya başladı.

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Fransızların devre arasında 33 yaşındaki yıldız isim ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. İddialara göre Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'm durumunun araştırılmasını istedi.

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Böyle bir durumda G.Saray yönetimi, Hollandalı futbolcuyla 1.5 yıllığına sözleşme önerecek. Terim'in dönüşü ile san-kırmızılılara sıcak bakması beklenen Wesley, bu sezon Nice'te 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı. (AMK SPOR)

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