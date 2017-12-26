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Fatih Terim'den Sneijder bombası
5 saat önce
Göztepe galibiyetiyle yeni bir sayfa açan san-kırmızılılar, artık transfer girişimlerine hız verecek. Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi.
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İgor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI futbolcu, yeni kulübünde istediği ortamı bulamadı. Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, G.Saray ile anılmaya başladı.
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