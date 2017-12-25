Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu
13 saat önce
Galatasaray'da Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 4 koldan transfer için bastırıyor.
13 / 33
İŞTE GÜNÜN DİĞER TRANSFER İDDİALARI | GARMASH LİSTEYE GİRDİ: Dinamo Kiev formasını giyen Denys Garmash Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
15 / 33
27 yaşındaki Garmash, Ukrayna ekibinde bu sezon 27 maçta 5 gol 6 asistlik performansla oynuyor. Garmash'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
16 / 33
TERİM'İN PRENSİ İMZALIYOR | TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün 16'lık yıldız adayı Hasan Gündem'in Galatasaray'a imzası an meselesi...
17 / 33
Galatasaray'ın teklifini doğrulayan genç futbolcunun babası Mehmet Gündem, "Hasan ile Galatasaraylı yöneticiler görüştü. Pazartesi günü Galatasaray için İstanbul'a gidecek" dedi.
18 / 33
PASALIC'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA | Galatasaray’ın transfer etmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Mario Pasalic için menajeri Marco Naletilic’ten flaş bir açıklama geldi.
19 / 33
Rus basınına konuşan Naletilic, “Pasalic halen Chelsea’nin bir futbolcusu ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Rusya’da çok mutlu.
20 / 33
Transfer sezonunun yakında açılacak olması nedeniyle birçok dedikodu çıkıyor. Pasalic için çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
21 / 33
FILIPE LUIS'TEN KÖTÜ HABER | Atletico Madrid'li Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.
22 / 33
CAROLE DÖNEBİLİR | Sevilla, Lionel Carole'la devam etmeme kararı aldı. Oyuncunun Galatasaray'a dönüşüyle sol bek için nasıl bir transfer stratejisi izleneceği merak konusu oldu.
23 / 33
MIRALLAS LİSTEDE | Galatasaray, Everton'dan forma giyen Kevin Mirallas'ı listesine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilk transferi olabilir.
24 / 33
Sarı-kırmızılıların bu transferde önündeki tek engel Olympiakos. Belçikalı futbolcunun Everton'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 / 33
AHMET ÇALIK'A TALİP VAR | Galatasaray'da forma bulmakta zorlanan Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'ne döneceği iddia ediliyor.
26 / 33
LUKE SHAW İDDİASI | Portekiz Record gazetesi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de istediği Manchester United'lı Luke Shaw'ın peşinde olduğunu yazdı.
27 / 33
JUVE - PALMIERI İDDİASI | Juventus'un Roma'nın sol beki Palmieri'ye teklif sunacağı iddiaları Galatasaray'ın Asamoah transferi iddialarını yeniden alevlendirdi.
28 / 33
NASRI BOMBASI | Galatasaray'ın listesindeki ilk isim Antalyasporlu Samir Nasri. Sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'da mutsuz olan 10 numara için nabzını yoklamaya başladı.
29 / 33
Emrah Başsan'ı göndermeyi planlayan yönetim, Samir Nasri'ye de yıllık 4 milyon Euro'luk maaş önerdi ve 2.5 sezonluk sözleşme ile aklını çelmeye çalıştı.
30 / 33
GRUJIC GALATASARAY'A | İngiliz Daily Star, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Sırp orta saha Marko Grujic'in Galatasaray'la temaslarda bulunduğu yazdı.
31 / 33
IANIS HAGİ, GALATASARAY'A ÖNERİLDİ | Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'a önerildi. Fiorentina'da oynayan 19 yaşındaki futbolcuya Pescara da talip.
32 / 33