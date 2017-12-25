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Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

13 saat önce

Galatasaray'da Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 4 koldan transfer için bastırıyor.

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu
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Galatasaray'da Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı.

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Deneyimli hocanın talimatıyla çok sayıda ismin transferi için şartlar zorlanacak.

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Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transferi zorlanacak isimler belli oldu.

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İŞTE O YILDIZLAR | CENGİZ ÜNDER - ROMA

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EMRE MOR - CELTA VIGO

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DENİZ TÜRÜÇ - KAYSERİSPOR

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KENAN KARAMAN - HANNOVER

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BİLAL BAŞAÇIKOĞLU - FEYENOORD

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KAAN AYHAN - DÜSSELDORF

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DORUKHAN TOKÖZ - ESKİŞEHİRSPOR

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KWADWO ASAMOAH - JUVENTUS

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FILIPE LUIS - ATLETICO MADRID

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İŞTE GÜNÜN DİĞER TRANSFER İDDİALARI | GARMASH LİSTEYE GİRDİ: Dinamo Kiev formasını giyen Denys Garmash Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

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Orta saha ve forvet arkasında oynayan futbolcuyu Fenerbahçe de izliyor.

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27 yaşındaki Garmash, Ukrayna ekibinde bu sezon 27 maçta 5 gol 6 asistlik performansla oynuyor. Garmash'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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TERİM'İN PRENSİ İMZALIYOR | TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün 16'lık yıldız adayı Hasan Gündem'in Galatasaray'a imzası an meselesi...

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Galatasaray'ın teklifini doğrulayan genç futbolcunun babası Mehmet Gündem, "Hasan ile Galatasaraylı yöneticiler görüştü. Pazartesi günü Galatasaray için İstanbul'a gidecek" dedi.

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PASALIC'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA | Galatasaray’ın transfer etmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Mario Pasalic için menajeri Marco Naletilic’ten flaş bir açıklama geldi.

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Rus basınına konuşan Naletilic, “Pasalic halen Chelsea’nin bir futbolcusu ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Rusya’da çok mutlu.

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Transfer sezonunun yakında açılacak olması nedeniyle birçok dedikodu çıkıyor. Pasalic için çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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FILIPE LUIS'TEN KÖTÜ HABER | Atletico Madrid'li Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.

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CAROLE DÖNEBİLİR | Sevilla, Lionel Carole'la devam etmeme kararı aldı. Oyuncunun Galatasaray'a dönüşüyle sol bek için nasıl bir transfer stratejisi izleneceği merak konusu oldu.

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MIRALLAS LİSTEDE | Galatasaray, Everton'dan forma giyen Kevin Mirallas'ı listesine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilk transferi olabilir.

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Sarı-kırmızılıların bu transferde önündeki tek engel Olympiakos. Belçikalı futbolcunun Everton'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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AHMET ÇALIK'A TALİP VAR | Galatasaray'da forma bulmakta zorlanan Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'ne döneceği iddia ediliyor.

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LUKE SHAW İDDİASI | Portekiz Record gazetesi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de istediği Manchester United'lı Luke Shaw'ın peşinde olduğunu yazdı.

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JUVE - PALMIERI İDDİASI | Juventus'un Roma'nın sol beki Palmieri'ye teklif sunacağı iddiaları Galatasaray'ın Asamoah transferi iddialarını yeniden alevlendirdi.

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NASRI BOMBASI | Galatasaray'ın listesindeki ilk isim Antalyasporlu Samir Nasri. Sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'da mutsuz olan 10 numara için nabzını yoklamaya başladı.

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Emrah Başsan'ı göndermeyi planlayan yönetim, Samir Nasri'ye de yıllık 4 milyon Euro'luk maaş önerdi ve 2.5 sezonluk sözleşme ile aklını çelmeye çalıştı.

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GRUJIC GALATASARAY'A | İngiliz Daily Star, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Sırp orta saha Marko Grujic'in Galatasaray'la temaslarda bulunduğu yazdı.

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IANIS HAGİ, GALATASARAY'A ÖNERİLDİ | Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'a önerildi. Fiorentina'da oynayan 19 yaşındaki futbolcuya Pescara da talip.

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CRISCITO ATAĞI | Galatasaray yönetimi eski hocası Roberto Mancini'nin takımı Zenit'te forma giyen İtalyan sol bek Domenico Criscito'yu transfer listesine aldı.

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NDIAYE'YE MARSİLYA TALİP | Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Badou Ndiaye'ye Marsilya'dan 10 milyon euro'luk teklif geldi.

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