Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

1 / 33 Galatasaray'da Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı.



2 / 33 Deneyimli hocanın talimatıyla çok sayıda ismin transferi için şartlar zorlanacak.



3 / 33 Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda transferi zorlanacak isimler belli oldu.



4 / 33 İŞTE O YILDIZLAR | CENGİZ ÜNDER - ROMA



5 / 33 EMRE MOR - CELTA VIGO



6 / 33 DENİZ TÜRÜÇ - KAYSERİSPOR



7 / 33 KENAN KARAMAN - HANNOVER



8 / 33 BİLAL BAŞAÇIKOĞLU - FEYENOORD



9 / 33 KAAN AYHAN - DÜSSELDORF



10 / 33 DORUKHAN TOKÖZ - ESKİŞEHİRSPOR



11 / 33 KWADWO ASAMOAH - JUVENTUS



12 / 33 FILIPE LUIS - ATLETICO MADRID



13 / 33 İŞTE GÜNÜN DİĞER TRANSFER İDDİALARI | GARMASH LİSTEYE GİRDİ: Dinamo Kiev formasını giyen Denys Garmash Galatasaray'ın transfer listesine girdi.



14 / 33 Orta saha ve forvet arkasında oynayan futbolcuyu Fenerbahçe de izliyor.



15 / 33 27 yaşındaki Garmash, Ukrayna ekibinde bu sezon 27 maçta 5 gol 6 asistlik performansla oynuyor. Garmash'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



16 / 33 TERİM'İN PRENSİ İMZALIYOR | TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'ün 16'lık yıldız adayı Hasan Gündem'in Galatasaray'a imzası an meselesi...



17 / 33 Galatasaray'ın teklifini doğrulayan genç futbolcunun babası Mehmet Gündem, "Hasan ile Galatasaraylı yöneticiler görüştü. Pazartesi günü Galatasaray için İstanbul'a gidecek" dedi.



18 / 33 PASALIC'IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA | Galatasaray’ın transfer etmek istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Mario Pasalic için menajeri Marco Naletilic’ten flaş bir açıklama geldi.



19 / 33 Rus basınına konuşan Naletilic, “Pasalic halen Chelsea’nin bir futbolcusu ve Spartak Moskova’da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Rusya’da çok mutlu.



20 / 33 Transfer sezonunun yakında açılacak olması nedeniyle birçok dedikodu çıkıyor. Pasalic için çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.



21 / 33 FILIPE LUIS'TEN KÖTÜ HABER | Atletico Madrid'li Filipe Luis devre arasında değil ancak sezon sonunda gelebileceğini Galatasaray'a iletti.



22 / 33 CAROLE DÖNEBİLİR | Sevilla, Lionel Carole'la devam etmeme kararı aldı. Oyuncunun Galatasaray'a dönüşüyle sol bek için nasıl bir transfer stratejisi izleneceği merak konusu oldu.



23 / 33 MIRALLAS LİSTEDE | Galatasaray, Everton'dan forma giyen Kevin Mirallas'ı listesine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilk transferi olabilir.



24 / 33 Sarı-kırmızılıların bu transferde önündeki tek engel Olympiakos. Belçikalı futbolcunun Everton'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



25 / 33 AHMET ÇALIK'A TALİP VAR | Galatasaray'da forma bulmakta zorlanan Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'ne döneceği iddia ediliyor.



26 / 33 LUKE SHAW İDDİASI | Portekiz Record gazetesi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de istediği Manchester United'lı Luke Shaw'ın peşinde olduğunu yazdı.



27 / 33 JUVE - PALMIERI İDDİASI | Juventus'un Roma'nın sol beki Palmieri'ye teklif sunacağı iddiaları Galatasaray'ın Asamoah transferi iddialarını yeniden alevlendirdi.



28 / 33 NASRI BOMBASI | Galatasaray'ın listesindeki ilk isim Antalyasporlu Samir Nasri. Sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'da mutsuz olan 10 numara için nabzını yoklamaya başladı.



29 / 33 Emrah Başsan'ı göndermeyi planlayan yönetim, Samir Nasri'ye de yıllık 4 milyon Euro'luk maaş önerdi ve 2.5 sezonluk sözleşme ile aklını çelmeye çalıştı.



30 / 33 GRUJIC GALATASARAY'A | İngiliz Daily Star, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Sırp orta saha Marko Grujic'in Galatasaray'la temaslarda bulunduğu yazdı.



31 / 33 IANIS HAGİ, GALATASARAY'A ÖNERİLDİ | Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'a önerildi. Fiorentina'da oynayan 19 yaşındaki futbolcuya Pescara da talip.



32 / 33 CRISCITO ATAĞI | Galatasaray yönetimi eski hocası Roberto Mancini'nin takımı Zenit'te forma giyen İtalyan sol bek Domenico Criscito'yu transfer listesine aldı.

