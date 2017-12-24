Galatasaraylı yıldızlar Göztepe galibiyetini değerlendirdi

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yasin Öztekin, "İlk yarının son maçıydı, 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Daha çok puan toplayabilirdik ama nasip olmadı. Şimdi de Fatih hocamız geldi, iyi ki de gelmiş. Bundan sonra onunla beraber, tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, 21. şampiyonluğu almak istiyoruz." diye konuştu.



Tecrübeli futbolcu, teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim ile ilgili soruyu, "Fatih hoca geldiği için çok mutluyum, bütün arkadaşlarım da öyle. Bunu hissediyorum. İki, üç günde çok şey değişmez ama oyuncularının hepsi rahatladı. İdmanda olsun, maça hazırlanması olsun bazı şeyler değişti. Futbolda böyle şeyler önemli." şeklinde yanıtladı.



Yasin Öztekin, maçta kendisinin girdiği pozisyonda lehlerine penaltı kararı verilmediğini savunarak, "O pozisyon bence yüzde 100 penaltı. Değmese kaleci ile baş başayım. Sıkıntı yok onu da vermesinler. 'Kolay düşüyor' diyorlar. Vermeseler de golümü atacağım, yine puanlar getireceğim." ifadelerini kullandı.



Sinan Gümüş: 'Terim mutlu olmamızı istedi'



Sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş de takımın başında Fatih Terim'in gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatarak, "Kendisiyle iki gün çalışma fırsatımız oldu. Kendi oyununu bize gösteremedi. 'Kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz' dedi. Mutlu olmamızı istedi." değerlendirmesinde bulundu.



Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattıklarını vurgulayan Sinan, devre arasında iyi çalışıp şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.



Maicon: 'İmparator geri döndü'



Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Maicon, Göztepe galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. öBrezilyalı Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti.



İşte Brezilyalı savunmacının açıklamaları:



"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu."



"Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız."



Feghouli: 'Daha iyisini yapabiliriz'



Sofiane Feghouli, Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Sofiane Feghouli maç sonrası "Performansımdan mutluyum. Ancak takım olarak iyi oynadık. İstedik ve bu isteğimizi maçın genelinde yansıttı. Takım olarak inanan bir Galatasaray vardı." dedi.



Cezayirli futbolcu, "Bakıldığı zaman yeni kurulan bir takımız. İşimiz kolay değil. Yeni bir futbol kültürüne adapte oluyorsunuz ve bu hiç kolay değil. İlk yarıda iyiydi. Evimizde bütün maçları kazandık sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. Performansımızdan memnunuz ama daha iyisini de yapabiliriz." diye konuştu.

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