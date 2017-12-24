Fatih Terim müjdeyi verdi! '1-2 transfer yapacağız'

1554 gün sonra Galatasaray ile 4. dönemine başlayan Fatih Terim, 3-1’lik Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim’in açıklamaları şu şekildeydi:



“Ali Sami Yen’de beni çok güzel karşıladılar. Seyirciler ve oyuncular bana güzel bir hediye verdiler. Hepsine sonsuz teşekkürler. İyi ve sıcak bir karşılama oldu. Bu, oyuncuların özverisi... İki günde çok fazla bir şey yapacak halim yok. Sadece ufak dokunuşlar olmuştur. İkinci yarı iyi oynayan, golleri bulan bir Galatasaray vardı.”



“Son 7 maçta 4 kez mağlup olmuş bir Galatasaray vardı. Endişe, güven eksikliği söz konusuydu. Pek alışılmış bir şey değil bu Galatasaray’da. Bir sezonda kaybettiği maçı bir süreçte kaybetti çünkü. Onu hallettiğimiz için mutluyum. Tamer Tuna’yı çok tebrik ediyorum. İyi bir takım yapmış. Güvenli oynuyorlar.”

"Galatasaray oyunu rakip yarı sahada oynamalı"



İlk yarı açıkçası çok da beklemediğim bir şey görmedim. Oyuncularımın zorlanacaklarını tahmin etmiştim. İkini yarı bundan sonrası olması muhtemel Galatasaray’dan bazı pasajlar gösterdik. Galatasaray, oyunu kendi kalesinden ileride oynamalı, oyunu kontrol etmelidir. 1-2 dokunuş yaptık devre arası… Göztepe’yi hataya zorlayan bir oyun oynadık. Oyun içinde kendi aramızda pas yapan bir numaralı takımız. Ama rakip alanda en sonuncuyduk. Bugün rakip alanda çok pas yapmamız bizi sonuca götürdü.”



“Devre arsında 1-2 eksik yerimize muhakkak bir şey yapmalıyız. Martin’in oynamadığı yer yok. Sağ bek, sol bek bir daha sağ bek… Devre arasında sakat veya sakat adayı olan futbolcuları kontrol ettireceğiz. İleride oyunu oynamaya çalışan, sahanın her yerini kullanan oyunun gidişatına göre hareket eden bunu felsefe edinen bir oyun oynamak istiyoruz.”

"Kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız"



“3’lü orta sahayla başladık ama maalesef Belhanda olmadı. Onu ileri sürünce biraz daha hareketlendi. Birçok oyuncumuzu kazanacağız. Sinan Gümüş’ü, Yasin’i Selçuk’u… Bugün Sabri’ye yapılan jest de güzel bir şeydir. Kendi değerlerimize sahip çıkmak durumundayız.”



“Güzel bir maç oldu. Duran topları iyi bitirdik. Koşu mesafeleri herhalde biraz daha yükseldi. Pas oranının biraz daha yükseldiğini düşünüyorum. Kolay top kaybeden bir takım olmamalıyız. Galatasaray’ın oyuna ağırlığını koyması gerekir. Beklemek bir taktik anlayıştır. Bu her zaman olmamalı. Özellikle rakip sahada çok oynamalıyız."

"1-2 eksiğimiz var"



“Bugün takım bir pasaj, bir mesaj verdi. 1-2 eksiğimiz var, benden evvel harekete geçmişler. Ama bu hiçbir zaman kulübü sıkıntıya sokacak şekilde olmayacak. Tüm arkadaşlarımızı, kredileri kullanacağız. Hem oyun hem fizik hem mental hem de bir takım olarak herkes burada görev yapacak.”

"Bazılarını göndereceğiz, bazılarını geri alacağız"



“Zamanımız az ama işimiz çok. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını geri alacağız. Kendi malımızı genç takıma gönderip kullanmamaktansa burada parlatıp göndermek kulübe katkı sağlar. Hakan Balta’yı, Nigel de Jong’u kötüleyemezsiniz. Dolayısıyla bugün çok güzel bir gün oldu. Taraftarlımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum.”



"Çalışmadığım dönemde yine herkesten fazla maç izlerim, yeni şeyler üretmeye bakarım. Benim bir hayatım ailem, bir hayatım futbol, bir hayatım da Galatasaray. Şimdi hepsi bir araya geldi."

"Eboue için elimizden geleni yapacağız"



"Eboue'den haberim oldu. Soyunma odasında arkadaşlar söyledi. Elimizden ne gelirse, yaparız. Arkadaşlar bakıyorlar, inceliyorlar."

"Antrenörlerin çay molası olmamalıdır"



"Devre arasında büyük takımların reaksiyonunun böyle durumlarda olacağını söyledim, taktiğin dışında çok az konuştum. Devre arasında antrenörlerin çay molası olmamalıdır, bir şeyleri değiştirmelidir. Kimi değiştirmeye kalksam, adelesi sakat, beli sakat diye haber geldi. Bugünkü kadar değişiklik konusunda karar değiştirmek zorunda kaldığımı hatırlamıyorum."



"Mevcut bir kadromuz var, önce bunların performansını yukarı çekmek zorundayız. Eksiklerimiz var. Koca Galatasaray takımının ilk yarının sonuna doğru sol beki yok."



"Ben gittiğimde tribünler 47,500 ortalama ile oynuyordu. Sonsuz teşekkür ediyorum. O kadar heyecanlanıyor ki insan, bu jestler, bu sevgi sizi başka taraflara götürmeden geçmiyor."

"Pardon deme lüksümüz yok"

"Rakiplerimiz güçlü, rakiplerimiz çok iyi, rakiplerimizin çok iyi kadroları var. Pardon deme lüksümüz yok. Bu maçı iyi oynayacağız, öbür maçı ondan daha iyi oynayacağız. 3 puan için sıraya gireceğiz adeta."

"Benim en çok kızdığım şeylerden biri, mağlubiyete reaksiyon göstermemektir, kabullenmektir. Kaybederken de, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım olunmalı, doğrusu budur."