Rıdvan Dilmen: Fatih Terim Ndiaye'den vazgeçmez'

Maçı Perşembe akşamı kazandı aslında Galatasaray. Devre arası öncesi bir boşluk vardı teknik direktör konusunda. Ancak Fatih Terim'in gelmesi ortamı ve Galatasaray'ı tekrar bütünleşti. Galatasaray taftarını üzdüğü kırdığı zamanlar oldu ama şu an gelmesi gerekiyordu. Fatih Terim'in gölgesi bile yetti.



'3-1'den sonra...'



3-1'den sonra Galatsaray biraz rölantiye aldı. Göztepe 2 de net pozisyon buldu ama oyunun genelinde Galatasaray'ın hakimiyeti vardı.



'Sahanın en iyisi Ndiaye'ydi'



Sahanın en iyi oyuncusu N'Diaye'ydi. Fatih Terim'in vazgeçemeyeceği oyuncu olacaktır. Sahanın her yerindeydi. Ben gerçi çok beğenmiyorum onu ama son haftalarda çok etkili. Ayrıldığı zamanlar oldu, Milli Takım'a gittiği zamanlar oldu, kırgınlıklar oldu ama Fatih Terim'e ihtiyaç vardı. Tudor 'Cadı avı bitti, cadı yandı' dedi ya. Tudor yerine kim olsa, aynısı olacaktı. Tudor Hırvatistan'a gitti diye hakkını yemeyelim. Galatasaray takımının fizik kondisyonu çok iyi. Yani Fatih Hoca bitik bir takım almadı. 1.5 günde uçacak hali yok zaten takımın.



Terim'n aldığı miras, kötü bir miras değil. Taktiksel performansı arttırmak için Fatih Terim'den mutlaka bir katkı alınacaktır.



'Fernando kırmızı kart görmeliydi'



Hangi takımın teknik direktörü olsam iç sahada bu hakemi istemem. Bir kere Fernando kırmızı kart görmeliydi. O pozisyonu tam göremedi ama pozisyon kırmızı kart. Ancak Yasin'in pozisyonu da penaltıydı.



Galatasaray'da kulübedeki oyuncu da sarı kart gördü. Fatih Terim kenarda oynunun içindeydi. Galatasaray taraftarı da bunu istiyor. Büyük takım taraftarları bunu ister.



'Fatih Terim can simidi oldu'



Dursun Özbek Fatih Terim'i çok istemiyordu aslında. Mecbur kaldığı için aldı ama doğru bir karar oldu. Can simidi gibi duruyordu orada Fatih Terim. Bu kararı vererek kendi kredisini de arttırdı. Özbek, bu tramvalar yaşanmasa Fatih Terim ile çalışacağını düşünmüyorum. Dursun Özbek, Fatih Terim ile çalışmak isteseydi zaten alırdı önceden. Kendini düşünmek zorunda kaldı.



'Başkanlar değişiyor, Terim değişmiyor'



Başkanlar değişmiş, isim değişmemiş. Gelen tüm başkanlar Terim ile çalışmış. Terim, Milli Takım'da biraz sevgisini kaybetti. Antipatik, başarısız görüldü. Ama Galatasaray, Fatih Terim'in yuvasıdır. Terim'in de koşulsuz, şartsız Galatasaray'ı kabul etmesi çok doğaldır.



Türkiye'de hiç kimse bir kulüple bu kadar özdeşleşmemiştir. Kahve ağzı kalmadı artık ama. 1905 TL'ye anlaştık veye cehennem donana kadar gibi sözler geride kaldı. 21. yüz yıldayız artık.



Lig liderinin stadının ismi Fatih Terim. Lig ikincisinin teknik direktörü Fatih Terim. Çok ilginç bir sezon cidden. Federasyon başkanının da Beşiktaş'tan alacağı var.

