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Fatih Terim'in gol sevinci sosyal medyayı salladı

5 saat önce

Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Fatih Terim'in gol sevinci sosyal medyayı salladı
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Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.

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Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu.

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Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.

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Fatih Terim, Yasin Öztekin'le gelen 2. gol ve Maicon'un kaydettiği 3. golde de büyük bir sevinç yaşadı.

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Yasin Öztekin golün ardından Fatih Terim'e koşarken tüm futbolcular ve teknik heyet sevinç yumağı oluşturdu.

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İşte Fatih Terim'in ilk maçından birbirinden çarpıcı kareler...

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

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Galatasaray
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