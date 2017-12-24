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Fatih Terim'in gol sevinci sosyal medyayı salladı
5 saat önce
Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.
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Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.
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Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu.
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Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.
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Fatih Terim, Yasin Öztekin'le gelen 2. gol ve Maicon'un kaydettiği 3. golde de büyük bir sevinç yaşadı.
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