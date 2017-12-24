Fatih Terim'in gol sevinci sosyal medyayı salladı

1 / 25 Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.



2 / 25 Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu.



3 / 25 Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.



4 / 25 Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.



5 / 25 Fatih Terim, Yasin Öztekin'le gelen 2. gol ve Maicon'un kaydettiği 3. golde de büyük bir sevinç yaşadı.



6 / 25 Yasin Öztekin golün ardından Fatih Terim'e koşarken tüm futbolcular ve teknik heyet sevinç yumağı oluşturdu.



7 / 25 İşte Fatih Terim'in ilk maçından birbirinden çarpıcı kareler...



8 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



9 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



10 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



11 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



12 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



13 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



14 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



15 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



16 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



17 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



18 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



19 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



20 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



21 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



22 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



23 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!



24 / 25 Fatih Terim'den çılgın gol sevinci!

