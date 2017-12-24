Hasan Şaş Türk Telekom Stadı'ndaydı
24 Aralık 2017 | 20:54
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı sarı-kırmızılıların efsane ismi Hasan Şaş da tribünden takip etti. Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde yardımcı antrenörlük görevini yürüten Hasan Şaş'ın tribünde olması, Fatih Terim'in yeniden yardımcısı olacağı şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayan ve sonrasında bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın yeniden Terim'in ekibinde yer alıp almaycağı merak edilirken, Göztepe maçında sürpriz yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftada Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'ın bu karşılaşmasını Hasan Şaş yakından takip etti. Terim'in antrenör ekibinde olabileceği konuşulan ancak henüz konuyla ilgili açıklama yapılmamasına rağmen Hasan Şaş'ın tribünden maçı izlemesi sosyal medyada 'Dönüyor' yorumlarına neden oldu.
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