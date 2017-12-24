Garry Rodrigues ve Fernando sakatlandı! Gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.



Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Garry Rodrigues, geçirdiği sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna sürerken, Rodrigues'in görüntüleri Galatasaray taraftarının içini burktu.



Rodrigues, soyunma odasına doğru giderken gözyaşlarını tutamadı.

Fernando sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in dışında Brezilyalı yıldız Fernando da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



89. dakikada sakatlanan Fernando'nun yerine Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Fernando oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.