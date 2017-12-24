Galatasaray taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu unutmadı

Galatasaray altyapısından yetişen ve burada 16 sezon A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlarca vefalı bir şekilde karşılandı.



Göztepe'de kaptanlık bandını takan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadı'nda alkışlar eşliğinde sahaya çıktı.



Eski oyuncularını önce alkışlayan futbolseverler, ardından da tezahüratlar yaparak tribünlere çağırdı. Galatasaray taraftarlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sabri, tribünlere giderek alkışlarla karşılık verip, taraftarları selamladı.



Öte yandan, müsabaka öncesi Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Sabri'ye plaket takdim edildi.





Bu arada Galatasaray takımı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın anısına sahaya, üzerinde "Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz." yazılı pankartla çıktı.