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Galatasaray'ın eski oyuncusu Eboue intiharın eşiğinde

3 saat önce

Geçtiğimiz dönemde AIDS'e yakalandığı haberleriyle manşet olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue, yürek yakacak açıklamalarda bulundu. Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu da söyledi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Eboue intiharın eşiğinde
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2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.

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Geçtiğimiz dönemde depresyona girdiği ve hatta AIDS'e yakalandığı haberleriyle manşet olan Eboue, İngiliz basınına röportaj verdi.

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Mirror'a konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" dedi.

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Eski eşi Aurelie açtığı davada ikilinin Londra’da kaldıkları evin hakkını aldı. Eboue’nin 3 hafta önce evi ona devretmesi gerekiyordu. Aurelie’nin evi kiraya vermesi bekleniyor.

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Eboue bu durumla ilgili şöyle konuştu: "Avukat tutmak için param kalmadı artık. Evdeyim ancak korkuyorum. Çünkü polisin ne zaman geleceğini bilmiyorum.

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Bazen ışıkları söndürüyorum ki insanlar benim içeride olduğumu anlamasın. Her şeyi kapının arkasına koyuyorum. Burası benim evim.

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Bunu almak için çok acılar çektim ama şimdi korkuyorum. Kıyafetlerimi ya da elimde ne varsa satmayı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu hiç adil değil."

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Daha önce mali konularla ilgili hiç kimseden yardım almadığını belirten Eboue bu konuda biraz naif kaldığını itiraf etti.

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"Geriye dönüp baktığımda, “Emmanuel çok naiftin. Bunları neden daha önce düşünmedin?” diyorum. Bu çok zor. Çok çok zor.

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Kazandığım paraları çocuklarımın geleceği için eşime yolladım. Türkiye’deyken 8 milyon Euro kazandım ve bunun 7’sini eve yolladım.

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Bana neyi imzalamamı söylediyse hepsini imzaladım. O benim karım. FIFA’yla olan problem ise beni yönlendiren insanlardan kaynaklandı."

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Geceleri genelde bir minderin üzerinde uyuyarak geçiren Fildişili oyuncu, televizyon izlerken dahi kendini kötü hissedebiliyor:

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“Televizyonda ne zaman eski takım arkadaşım Thierry Henry’yi mutlu görsem kendi durumumdan utanç duyuyorum.

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Eski arkadaşlarımı televizyonda görünce “Ben de orada olmalıydım” diyorum. Onları izlemek çok zor."

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Eboue’nin bu zor günlerinde ona yardımcı olan iki kişi var. Birincisi Yasmin Razak, diğeri Lomana Lua Lua:

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“Yasmin’in evine depo diyorum. Orada saklanabiliyorum. Çocukları var. Onları rahatsız etmemek için genelde yerde yatıyorum."

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ÇOCUKLARINDAN AYRI KALDI | 3 çocuğu bulunan Eboue haziran ayından bu yana onları göremiyor: “Onlarsız yaşamak canımı çok acıtıyor.

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Beni aramayı severlerdi. Ama şu anda hiç iletişimimiz yok. Onlarsız tek başıma kalmak beni yaralıyor."

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ÇAMAŞIRLARINI ELDE YIKIYOR | Evinde çamaşır makinesi dahi bulunmayan 34 yaşındaki oyuncu, “Her gün pantolonumu, kıyafetlerimi, her şeyi yıkıyorum. Ellerim güçlüdür.

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Bunu geçmiş dönemlerde çiftlikte çalışmama borçluyum. Büyükanneme teşekkür ediyorum. Yıkamayı, yemek yapmayı, temizliği her şeyi benç gençken öğretti.

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Tanrı’ya da teşekkür etmeye devam ediyorum. Şu anda hayattayım. Bu yaşananlarını istemiyordum. Kimsenin başına böyle şeyler gelmesin.

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GERİ DÖNMEK İSTİYOR | Eboue önümüzdeki dönemde gelecek teklifleri açık olduğunu söyledi: “Yardım nereden gelirse gelsin kabul ederim fakat eğer eski kulübüm (Arsenal) bana yardım etmek istiyorsa çok çok mutlu olurum.

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Belki genç futbolculara yardımcı olabilirim. Oyuncular Birliği de menajerimle olan sorunlarda bana destek olmuştu. Bana küçük de olsa bir iş fırsatı sunabilirler.

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Belki eski takım arkadaşlarımı ya da rakiplerimi gördüğümde utanç duyacağım. Ancak bununla baş edebilirim."

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Ekim ayında KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol’a transferi gündemde olan Eboue’nin AIDS olduğu iddia edilmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

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Ancak yıldız futbolcu bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. (Ajansspor)

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