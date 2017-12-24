Galatasaray'ın eski oyuncusu Eboue intiharın eşiğinde

1 / 26 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.



2 / 26 Geçtiğimiz dönemde depresyona girdiği ve hatta AIDS'e yakalandığı haberleriyle manşet olan Eboue, İngiliz basınına röportaj verdi.



3 / 26 Mirror'a konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" dedi.



4 / 26 Eski eşi Aurelie açtığı davada ikilinin Londra’da kaldıkları evin hakkını aldı. Eboue’nin 3 hafta önce evi ona devretmesi gerekiyordu. Aurelie’nin evi kiraya vermesi bekleniyor.



5 / 26 Eboue bu durumla ilgili şöyle konuştu: "Avukat tutmak için param kalmadı artık. Evdeyim ancak korkuyorum. Çünkü polisin ne zaman geleceğini bilmiyorum.



6 / 26 Bazen ışıkları söndürüyorum ki insanlar benim içeride olduğumu anlamasın. Her şeyi kapının arkasına koyuyorum. Burası benim evim.



7 / 26 Bunu almak için çok acılar çektim ama şimdi korkuyorum. Kıyafetlerimi ya da elimde ne varsa satmayı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu hiç adil değil."



8 / 26 Daha önce mali konularla ilgili hiç kimseden yardım almadığını belirten Eboue bu konuda biraz naif kaldığını itiraf etti.



9 / 26 "Geriye dönüp baktığımda, “Emmanuel çok naiftin. Bunları neden daha önce düşünmedin?” diyorum. Bu çok zor. Çok çok zor.



10 / 26 Kazandığım paraları çocuklarımın geleceği için eşime yolladım. Türkiye’deyken 8 milyon Euro kazandım ve bunun 7’sini eve yolladım.



11 / 26 Bana neyi imzalamamı söylediyse hepsini imzaladım. O benim karım. FIFA’yla olan problem ise beni yönlendiren insanlardan kaynaklandı."



12 / 26 Geceleri genelde bir minderin üzerinde uyuyarak geçiren Fildişili oyuncu, televizyon izlerken dahi kendini kötü hissedebiliyor:



13 / 26 “Televizyonda ne zaman eski takım arkadaşım Thierry Henry’yi mutlu görsem kendi durumumdan utanç duyuyorum.



14 / 26 Eski arkadaşlarımı televizyonda görünce “Ben de orada olmalıydım” diyorum. Onları izlemek çok zor."



15 / 26 Eboue’nin bu zor günlerinde ona yardımcı olan iki kişi var. Birincisi Yasmin Razak, diğeri Lomana Lua Lua:



16 / 26 “Yasmin’in evine depo diyorum. Orada saklanabiliyorum. Çocukları var. Onları rahatsız etmemek için genelde yerde yatıyorum."



17 / 26 ÇOCUKLARINDAN AYRI KALDI | 3 çocuğu bulunan Eboue haziran ayından bu yana onları göremiyor: “Onlarsız yaşamak canımı çok acıtıyor.



18 / 26 Beni aramayı severlerdi. Ama şu anda hiç iletişimimiz yok. Onlarsız tek başıma kalmak beni yaralıyor."



19 / 26 ÇAMAŞIRLARINI ELDE YIKIYOR | Evinde çamaşır makinesi dahi bulunmayan 34 yaşındaki oyuncu, “Her gün pantolonumu, kıyafetlerimi, her şeyi yıkıyorum. Ellerim güçlüdür.



20 / 26 Bunu geçmiş dönemlerde çiftlikte çalışmama borçluyum. Büyükanneme teşekkür ediyorum. Yıkamayı, yemek yapmayı, temizliği her şeyi benç gençken öğretti.



21 / 26 Tanrı’ya da teşekkür etmeye devam ediyorum. Şu anda hayattayım. Bu yaşananlarını istemiyordum. Kimsenin başına böyle şeyler gelmesin.



22 / 26 GERİ DÖNMEK İSTİYOR | Eboue önümüzdeki dönemde gelecek teklifleri açık olduğunu söyledi: “Yardım nereden gelirse gelsin kabul ederim fakat eğer eski kulübüm (Arsenal) bana yardım etmek istiyorsa çok çok mutlu olurum.



23 / 26 Belki genç futbolculara yardımcı olabilirim. Oyuncular Birliği de menajerimle olan sorunlarda bana destek olmuştu. Bana küçük de olsa bir iş fırsatı sunabilirler.



24 / 26 Belki eski takım arkadaşlarımı ya da rakiplerimi gördüğümde utanç duyacağım. Ancak bununla baş edebilirim."



25 / 26 Ekim ayında KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol’a transferi gündemde olan Eboue’nin AIDS olduğu iddia edilmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

