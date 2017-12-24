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Galatasaraylı Maicon'a o takım talip
4 saat önce
Galatasaray'da gösterdiği performansla zaman zaman övülen zaman zamansa eleştirilen Brezilyalı stoper Maicon'a sürpriz bir takım kanca attı.
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Sezon başında Sao Paulo'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Maicon'a transfer kancası...
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Attığı 4 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan Maicon'a sürpriz bir ekip talip oldu.
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Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü.
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29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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SOL BEKTE YENİ ROTA DIJKS VE SIDCLEY | Galatasaray'da Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi.
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