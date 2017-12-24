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Galatasaraylı Maicon'a o takım talip

4 saat önce

Galatasaray'da gösterdiği performansla zaman zaman övülen zaman zamansa eleştirilen Brezilyalı stoper Maicon'a sürpriz bir takım kanca attı.

Galatasaraylı Maicon'a o takım talip
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Galatasaray'ın hırçın stoperi Maicon'a sürpriz talip...

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Sezon başında Sao Paulo'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Maicon'a transfer kancası...

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Attığı 4 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan Maicon'a sürpriz bir ekip talip oldu.

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Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.

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Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü.

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29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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SOL BEKTE YENİ ROTA DIJKS VE SIDCLEY | Galatasaray'da Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi.

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Daha önce listebaşı olan Juventus'lu Kwadwo Asamoah'ın Terim'in daha hızlı atağa çıkan bir oyuncu istemesi üzerine ikinci plana düştüğü belirtiliyor.

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Ajax'tan Mitchell Dijks ve Atletico PR'den Sidcley'in de listeye eklendiği ifade edildi. (Fotomaç)

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