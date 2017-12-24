Galatasaraylı Maicon'a o takım talip

3 / 9 Attığı 4 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan Maicon'a sürpriz bir ekip talip oldu.

6 / 9 29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

7 / 9 SOL BEKTE YENİ ROTA DIJKS VE SIDCLEY | Galatasaray'da Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi.