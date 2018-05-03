Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı. İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı. Karşılaşma için Fenerbahçe kafilesi stada gelirken, konuk ekip Beşiktaş statta bulunmadı. Karşılaşmanın başlama saati olan 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, derbi için TFF'nin kararı uyarınca stada seyirci alınmadı. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, stadın dışında tezahüratlar yaparak seslerini saha içine ulaştırdı.

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından mücadelenin 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil edilmesi bekleniyor. Bu kararın verilmesinin ardından Fenerbahçe finale yükselecek ve Ziraat Türkiye Kupası finali, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından Fenerbahçe'den iptal edilen derbiyle ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek" ifadelerine yer verildi. DERBİ İDMANA DÖNÜŞTÜ! Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş maça çıkmamasının ardından kupa rövanşını idmana çevirdi. Sarı lacivertliler bugün yapmadığı idmanı Kadıköy'de gerçekleştirdi. ESAME LİSTESİ BİLDİRİLDİ Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe sahaya; Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado 11'i ile çıkacak. FENERBAHÇE STADA HAREKET ETTİ Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş'la yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Ülker Stadı'na doğru hareket etti. Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadı'na ulaştı.