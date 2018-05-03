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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmesinin ardından kalan sürenin bugün oynayacağı açıklanmıştı. Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Beşiktaş maçını iptal etti ve dev derbinin kalan süresi oynanmadı. Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen galip sayılması beklenirken, kararın çıkması halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe finali oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.

Karşılaşma için Fenerbahçe kafilesi stada gelirken, konuk ekip Beşiktaş statta bulunmadı.

Karşılaşmanın başlama saati olan 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan, derbi için TFF'nin kararı uyarınca stada seyirci alınmadı. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, stadın dışında tezahüratlar yaparak seslerini saha içine ulaştırdı.

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından mücadelenin 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil edilmesi bekleniyor.

Bu kararın verilmesinin ardından Fenerbahçe finale yükselecek ve Ziraat Türkiye Kupası finali, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından Fenerbahçe'den iptal edilen derbiyle ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek" ifadelerine yer verildi.

DERBİ İDMANA DÖNÜŞTÜ!

Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş maça çıkmamasının ardından kupa rövanşını idmana çevirdi. Sarı lacivertliler bugün yapmadığı idmanı Kadıköy'de gerçekleştirdi.

ESAME LİSTESİ BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı için esame listesini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe sahaya; Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado 11'i ile çıkacak.

FENERBAHÇE STADA HAREKET ETTİ

Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş'la yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Ülker Stadı'na doğru hareket etti. Fenerbahçe kafilesi, Ülker Stadı'na ulaştı.

Maçın hakemi Mete Kalkavan ve ekibi de zemini kontrol etmek için Kadıköy çimlerine ayak bastı.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİCİLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, stattaki yerlerini aldı.

Başkan Yıldırım ve yöneticiler, takım sahaya çıktığında protokol tribününe geldi.

aziz-yildirim


KALKAVAN ATANDI

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.

FiNAL 9 MAYIS'TA DiYARBAKIR'DA

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
Adamlar kaçtı bi korkağın peşine takılıp hepside kaçtı Erkek gibi oynayamadılar KAP ada bildirdiler ha son anda fikir değiştirip çark ederlermi göreceğiz hep beraber çakma filozof TS sevdasina bu Tinercileri her firsatta kullanmaya çalıştı bunlarda alet oldular bu kadar basit:)
en azından bize tinerci diyolar size şikebahçe gsyde fetocu dıyolar bunların yanında tinerci kral yine. yeni sezon formasınada tff yazdırmayı unutmayın
Keske şikeci yerine tinerci olsan. Öylesi daha şereflice.
@orhanav Türkiye kupasını şike yaptık diye baban mı verdi federasyona
@orhanav kupanız nerde birader bizimki müzede duruyorr
fener meteyle çift kale maç yapar artık hahahaha
1 kutu tiner ve 1 poşet balli verin çıkar bunlar sahaya ((;
@fatih_019 evdekini gönder stadı doldurmayan fenerli olsun
şikecilerle tüpcüler çıkıp oynasın !
aziz yıldırım da yıllardır söylüyor bu kupanın bize zararı var diye. oynattığın adamlara verdiğin para aldığını karşılamıyor, oyuncularımız kırmızı kart görüyor önemli bir lig maçında oynayamıyor, küçük takımlar kasap gibi oynuyor oyuncularımı sakatlıyor diye. beşiktaş ın maça çıkmaması çok mantıklı. seneye de kupadan elenir. en azından lige asılır. aynı imkan fenerbahçe ye geçse onlar da 3-0 mağlup sayılıp seneye kupadan men olmayı kabul ederdi.
Maçı tatil eden hakem değildi.. O kadar cesaretli biri değil Mete Kalkavan.. Şenol Güneş ve tetikçisi tolganın yüzünden çıkan olaylarda Şenol Güneşin içeriye gidip geri dönmemesi üzerine hakemin korkudan tatil ettiği karşılaşmadır bu...!!! Hakemin dön uyarısına uymayan ve içeri giren Şenol hocadır. Kendisine karşı olumsuz tezahürat yapan trabzon taraftarları için bile fenerbahçelidir diyen bir kişi yıllardır federasyondan aldıkları yürekle bu hareketi sergilemiş ve geri tepmıştir.
@mali_mshm ya he he aynen oyle oldu :) hakem 3 sefer uyariyi cekti 4uncude senol gunes yere duser dusmez kararini verdi zaten. Senol once girmis hakem sonra girmis lafa bak. Tayyib ciksin besiktasin yerine onla oynayin sikeciler sizi.
@mali_mshm sallaaaa
ne işimiz var la şikebahçe sahtekarın yanında
fenev kendi kendine oynasın. şikeciler. Türkiye'nin yüz karası feneVbahce
TABIKI BESIKTAS SAHAYA CIKMIYACAK TFF DA BIR YERINE KINA YAKSIN ONLARDA BIRAZ ONUR OLSA O KOLTUKTA BIR DAKIKA OTURMAMALILAR BIZI DUNYAYA REZIL EDECEKLER
hevesleri kusraginda kaldı.....çıkmadan maçı alamadılar,çıksalar da alamayacaklar.
şikebahçenin ihtiyacı var almaya şikebahçe başındaki adam olsa akhisara verir
yazıklar olsun futbol federasyonuna... maçı 3-0 tescil edip 15 yıl sonra beşiktaşın bir galibiyet görmesine mani oldu. bu fırsat 30 yıl sonra gelir...
@tanerelden bu kupayı fener elli yılda bır alıyor zaten. şeytanın bacagını kırcaklar
yiğitseniz gelin gelmiyorsanız zaten gözunüz kesmedide gelmiyorsunuz
Beşiktaş kimden korkduda bu maçdan korkaçak sadece haksızlık yapıldı o yüzden sitem ediyor ÇIK AL MAÇI BEŞİKTAŞŞŞŞŞŞŞŞ
yazıklar olsun.sindirin bakalım içinize kupayı...yillar sonra bjk sahaya çıkmadı fb kupayı aldı diyecekler...
HAYDİ BJK ÇIK ONLARA BJK KAÇMAZ SAVAŞIR DE.
bu saatten sonra bjk cikmaz lafini yemez
Diyarbakır ne demek oluyor , oldu olacak kupayı direk fenere verin
@mehmet_topuz_2015 amed spor demek istiyorlar :)
Gözlemci neden değişti iyi gözlemlediği içinmi
caney caney işte meydaney :)
bjk sahaya çıkacak. Fenerin motivasyonunu sıfırlamak için oyun oynuyorlar.
ÇOK MAÇI AL BEŞIKTAŞ HERKEZ SENINLE GURUR DUYSUN
Fenerliside,cimbomlusuda herkes federasyonun verdiği kararda Cumhurbaşkanının etkisi olduğunu biliyor Beşiktaşın asıl tepkisi buna çıkıp kumpas var demeseydi fener %100 hukmen mağluptu. Medya bile bunu konuşmaya korkuyo fenerin sahasında olay oluyo herkes bjk ye yükleniyo..
Kaçti diynler korkak diyenler Q7 ye korner attırmamak için elinizden geleni yaptınız babelin 9. dakkada attığı golu vermediniz daha ne korkusundan bahsediyorsunuz. Sizin için para namusunuzdan değerli olabilir ama BJK şeref ve namus için vardır ve en değerli şeyleri bunlardır. Tiyatro diyenler sizlerde ağzınızla hacet görmeyin artık. Tiyatroyu en iyi sizler bilirsiniz siyasilerin kucağından inin artık.
Utanmaz TFF. Bu karanlık kararını madalya olarak boynuna tak e mi.
Merhaba Beşiktaş yapılması gerekeni yapmıştır.
Merhaba Eğer Beşiktaş sahaya çıksaydı, yani tükürdüğünü yalasaydı, bu taraftaf affetmezdi
Benim anlayamadığım Bjk bunu hak etmiş ise Fb ye verilen para cezası ve 3 maç seyircisiz kupa maçı oynama cezası neden verildi!!
Daha geçen sivassporla şike yaptınız daha yeni sivas yattı maçı verdi korkaklar şerefinizle oynayın şikeyle değil !
TFF güdümünde fb. kupa maçını kazanmıştır.Tebrik ederim.Futbol federasyonunuda ayrıca tebrik ederim yıldırım çok mutlu olmuş hatta kına yakmış,kınalı yıldırım olmuş.Aykut kocamanda bu vebalin altından kalkamaz.Futbol tarihinde kendi stadında rakip takıma saldıracaksın ve maçı 3-0 alan direktör olarak tarihe geçmiş oldun.BEŞİKTAŞ DA TARİHE ONURLU MÜCADELESİNE DEVAM EDEN VE YANLIŞ ADAMLAR KARŞISINDA DİK DURAN TAKIM OLARAK YOLUNA DEVAM EDEN TAKIM OLARAK GEÇMİŞTİR.
şu olaylar Bjk’nın sahasında olsaydı neler olurdu.Eğri oturun doğru konuşun iki dakika delikanlı olun haramzadeler
erkek bjk.çirkef şikeci fener
7 düvel fenerbahçenin şike yapmadığını öğrendi feto nun kumpası olduğunu öğrendi fakat halâ saman ve makarna beyinli bazı arkadaşlar öğrenemedi. cehalet almış başını gidiyor. kültürsüz toplum böyle birşey.
aziz yildirima gore karar veriliyorsa.cumhurbaskanina gore karar cikiyorsa butun kanunlari kaldiralim kardesim
Tff ve fener kupayı paylaşırlar artık afiyet olsun beyler yarasın size
Futbol korkakların oyunu değil.
sahtekar beşiktaş korkusuzdan maça çıkamadı...
Kendin çal kendin oyna Aziz.
bjk logosunu degistirmeli artik kartal yerine tavuk cok daha guzel uyar fenerden korkup kactilar delikanli gibi sahada son noktayi koyamadilar yazik iki kupadada geride kalinca suurlari dondu
beşiktaşın basiretsiz yönetimi, yanlış yaptı, ben bir beşiktaşlı taraftar olarak kınıyorum, sahaya çıkıp var gücüyle oynayıp durumu lehine çevirebilirdi ancak kolayı seçtiler maçaları sıkmadı, yuhalıyorum.yuuuuuuh
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