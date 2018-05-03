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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler Kadıköy'de

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 03.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasına karşın günlerdir oluşan spekülasyonlar, bu akşam son bulacak. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçına çıkmaması ve mücadelenin Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Türkiye bir süredir, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası rövanşını konuşuyordu. TFF Yönetim Kurulu, mücadelenin kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verince Beşiktaş "Maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunmuş, kararını KAP'a da bildirmişti. Kartal'ın önceki gün yaptığı Tahkim başvurusu reddedildi.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş kararını değiştirmese bile Ülker Stadı'na gelecek. Statü gereği de sahaya çıkacak. Belli bir süre sahada bekledikten sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbi bir kez daha tatil edilecek. Federasyon bu kez maçı hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edecek.

TFF' "Kaldığı yerden devam" kararı verince Beşiktaş "Biz sahaya çıkmayacağız" demişti.

KALKAVAN ATANDI

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.

FiNAL 9 MAYIS'TA DiYARBAKIR'DA

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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