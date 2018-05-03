Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmaması durumunda, derbiyle ilgili nihai kararı ve finale çıkan takımı yine TFF açıklayacak. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan ilk maç 2-2 tamamlanmıştı. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak yarı final rövanş maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak kupa derbisinin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı atv'den naklen yayınlanacak.

MAÇ İÇİN NE KADAR SÜRE SAHADA BEKLENECEK? Fenerbahçe, rakibi kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerçekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek. Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak. Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."