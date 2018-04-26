Olaylı derbi nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü. 25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5’ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş’in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.’nin de olduğu öğrenildi.

Peruk atan şüpheli konuştu

Çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’e peruk atan ve sorgu sonrası serbest bırakılan Cengiz Deveci, ''Sonradan izlediğimde, 'Ben bu muyum?' dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin, güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal'' dedi.

