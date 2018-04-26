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Olaylı derbi nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve tatil edilen Fenerbahçe – Beşiktaş maçıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen şüphelilerden 15'i serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan S.D.'nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerden 15'i adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan S.D.'nin de bulunduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şenol Güneş’in yaralanmasına sebep olan kişi de aralarındaydı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü. 25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5’ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş’in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.’nin de olduğu öğrenildi.

Peruk atan şüpheli konuştu

Çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’e peruk atan ve sorgu sonrası serbest bırakılan Cengiz Deveci, ''Sonradan izlediğimde, 'Ben bu muyum?' dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin, güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal'' dedi.

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Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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Takım
O
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
nolacağını sanıyordunuz başkanları tv de tehdit etti tüpçüyü kendi safhına çekti 15 fenerliyimi serbest bıraktıramıyacak bundan sonra her fb nin sahasında her takım tehdit altında oynayacak yspanın yanına kar kaldı yani fenerin yanına terör estire estire maç alırlar tb nin verilmeyen kupasına el koydukları gibi meydan onlara kaldı holiganlık fb den başkası yapamaz onların tekeli altında
Hani kumpas vardı la hani fetöcüydü bunlar hani ne oldu hepside bildiğin normal fb taraftarı
Adaletin bu mu devlet baba
bir fenerbahçeli olarak kimsenin kimseye ne küfür etme nede herhangi bir cisim fırlatmaya hakkı yok inşallah 10 sene ceza alır.
arkadaş anlamadım kumpas var diyorlar o zaman bu adamlar niye serbest
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