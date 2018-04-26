Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı saat açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlama saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak yeniden oynanmasına karar verilen müsabakanın, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
TFF Yönetim Kurulu tarafından, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü kaldığı dakikadan itibaren devamına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasının oynanacağı saat belirlendi.
Kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak oynanacak müsabaka, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak.
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