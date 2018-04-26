Olaylı derbiyle ilgili tutuklama talebi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 25 şüpheliden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 20'si serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılan 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D. de bulunuyor.
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
Beşiktaş, Divan Kurulu sonrası kararların duyurulacağını açıkladı!
Şekip Mosturoğlu, olaylı derbi kararının ardından açıklamalarda bulundu!
Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Okuyucu Yorumları 2 yorum