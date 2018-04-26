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Olaylı derbiyle ilgili tutuklama talebi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi, 20 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılan 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

Olaylı derbiyle ilgili tutuklama talebi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde meydana gelen olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 25 şüpheliden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 20'si serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılan 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. Tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D. de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine olan garibana oldu.İki kulüp aklandı yöneticilerin futbolcuların yayıncı kuruluş ve taraftarı birbirlerine nefret ettirenlerin hiç suçu günahı yok hepsi tertemiz adamlar suçlu olan boğazından kısıp maça gelen kimsesiz taraftarlar.
bunlari icerde fazla tutamazsiniz benim kanatim bu kisileer hic bir stada omur boyu giremesin iste cozum boyle olur
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