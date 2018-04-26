Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan 0-0 devam ederken 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, maçın 57. dakikadan itibaren 3 Mayıs'ta seyircisiz olarak devam etmesi yönünde verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu kararı sonrası hakem Mete kalkavan’ın kaleme aldığı rapor da tartışma konusu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kalkavan, federasyona yolladığı raporda masabakayı kendisinin tatil ettiğini bildirmişti. Bu gelişmeler üzerine Kalkavan’ın hakemlik yaşantısının da tehlikeye girdiği öne sürüldü. Olaylar sırasında süreci iyi yürütemediği gerekçesiyle Kalkavan’ın kara listeye alınabileceği bildirildi.

