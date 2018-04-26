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Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi olan Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyeri tehlikede! TFF, maçın 3 Mayıs'ta seyircisiz olarak devam edeceğini açıklarken Kalkavan'ın geleceği tehlike altına girdi!

Mete Kalkavan'ın kariyeri tehlikede!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan 0-0 devam ederken 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, maçın 57. dakikadan itibaren 3 Mayıs'ta seyircisiz olarak devam etmesi yönünde verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu kararı sonrası hakem Mete kalkavan’ın kaleme aldığı rapor da tartışma konusu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kalkavan, federasyona yolladığı raporda masabakayı kendisinin tatil ettiğini bildirmişti. Bu gelişmeler üzerine Kalkavan’ın hakemlik yaşantısının da tehlikeye girdiği öne sürüldü. Olaylar sırasında süreci iyi yürütemediği gerekçesiyle Kalkavan’ın kara listeye alınabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş mete kalkavan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
mete kalkavan maçı ben iptal ettim diyor.hala fenev 3-0 mağlup ilan edilmiyor.yok beşiktaş çekildi deniyor.maçın hakeminin raporuna itibar edilmeyecekde neye edilecek anlamadım.adalet adalet
bu özürlü hakeme bir dahada görev verilmemeli türk futbolunun içine etti yarın küme düşme hatında bır takımın hocası şenolun yaptığını yapsa ne yaparsınız bu adam yüzünden lezil oldu koca camıa
Eyyamcılık yapmayıp maçı bitirseydi bunlar başına gelmezdi.
surat yaparak sert imaj vererek hakemlik yapılmaz tarafsız adil olacaksın.güneş seni adam yerine koymuyor sonrada utanmadan ben maçı tatil ettim diyorsun.
hepsini siz katlettiniz sayenizde adil karar verecek hakem kalmadı
UTANMADAN BİRDE PEPEYE KIRMIZI KART GÖSTERİYORSUN TFF SENİN HAKKINDAN GELİR
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