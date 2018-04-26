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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gözaltına alınan şüphelilerin 25'i adliyeye sevk edildi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.04.2018 08:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gözaltına alınan şüphelilerin 25'i adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık bu insanlar maç setretmeye geldi asıl adliyeye tolga gitmeliydi
Kokuşmuşluğun bitmişiliğin son anı. Futbolumdan çok adaleti aratır kararlardan ötürü tek kelime ile yazıklar olsun.
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