Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gözaltına alınan şüphelilerin 25'i adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.
Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe derbisinde verilen karara isyan etti!
Beşiktaş, Divan Kurulu sonrası kararların duyurulacağını açıkladı!
Şekip Mosturoğlu, olaylı derbi kararının ardından açıklamalarda bulundu!
Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Okuyucu Yorumları 2 yorum