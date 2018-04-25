SPOR

Osman Aşkın Bak olay derbi kararlarını değerlendirdi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönündeki kararını değerlendirdi.

Osman Aşkın Bak olay derbi kararlarını değerlendirdi

İstanbul Gençlik Festivali'nin Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Aşkın Bak, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde karar verdiği Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasına ilişkin, "Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün tarafları ülkemiz ve Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İki güzide kulübümüz, bu karara uyacaklardır." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbi karşılaşmasının, 57. dakikada meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilmek durumunda kalındığını hatırlatan Bak, "Bugün TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda gelen raporları değerlendirerek, müsabakanın kaldığı dakikadan itibaren tekrar ve seyircisiz olarak oynanması yönünde karar verdi. Karar Türk futbolu için hayırlı olsun. Karar merci TFF Yönetim Kurulu, hakem ve temsilci raporları ile tarafların savunmalarını da göz önünde bulundurarak, bu kararı aldı." diye konuştu.

Türkiye'de futbolun gelişmesinin ve şiddetten uzak bir yapı içinde bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, "Karar merci olarak TFF, bu kararı vermiştir. Kulüplerimiz açısından Tahkim Kurulu yolu vardır. Bence tüm ülke ve kulüpler olarak hep beraber, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Şiddetten arınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Bakanlık olarak 3 başmüfettiş görevlendirdiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bu soruşturmayı yürütüyor. Yaklaşık 40'ın üzerinde kişi gözaltında. Soruşturmaları ve sorguları sürüyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Önemli olan ülkemizin ve Türk sporunun huzuru. Şiddetten uzak bir yapı içerisinde yürümesi hepimizin arzusu. Müsabakalardan keyif almak istiyoruz. Güzel gollerin, harika pasların konuşulduğu bir Türk futbolu arzuluyoruz. Bunun için tüm paydaşlara görev düşüyor. Karar, Türk futbolu için hayırlı olsun."

AK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemiAK Parti MKYK'da bedelli askerlik gündemi
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
osman aşkın bak Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osman Aşkın Bak olay derbi kararlarını değerlendirdi

Osman Aşkın Bak olay derbi kararlarını değerlendirdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.