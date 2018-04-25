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PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza verdi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı derbiyle ilgili kararları açıkladı. PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL ceza verdi. PFDK ayrıca Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin'e de 1'er maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi maçtaki ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye, sahasında 3 resmi maçı seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 milyon lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 65 bin lira para cezası alan Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da ihtar verildi.

Sarı-lacivertli ekipte, rakip takım mensubuna yönelik saldırı gerekçesiyle kulüp görevlilerinden Gökhan Uyanık'a 90 gün, Ali Bozan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezaları uygulandı.

Pepe ve Tolga Zengin'e 1 maç ceza

PFDK, Beşiktaşlı oyunculardan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'yi 1 maç men, rakip taraftarlarla tartışan Tolga Zengin'i ise 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırdı.

Cezalarını Spor Toto Süper Lig'de yapılan Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken iki oyuncu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Beşiktaş Kulübü ise Fenerbahçe karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 45 bin lira, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 47 bin 500 lira para cezası aldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekipte kulüp görevlisi Erdinç Gültekin'e, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe tolga zengin pepe

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
yumruk 1 maç... çok güzel çok güzel... bu emsalleri yazın bir yere.... tolganın en az 6 ay sahalardan uzak kalması pepenin 5 maç beşiktaşın da hükmen mağlup olması lazımdı... resmen beşiktaşa kıyak kararlarıdır bunlar... lanet olsun demirören federasyonuna... boşuna beşiktaş futbol federasyonu demiyoruz..
sen hangi maci izledin acama pepenin yaptigini fenerliler her mac yapiyor ligin enpis takimi fenerdir unutma
@44mustang44 fenerin hiç suçu yok diyorsun yani ? yabancı madddeleri de bjk attı şenolun kafayıda bjklılar yardı koridorda adamıda bjklılar dövdü sana göre ozaman
Kurban olun Beşiktaşa ezikler. Şikeyi şaibeyi bu ülkeye getiren renkliler, ama cingar çıkaran yine renkliler. Beşiktaş size göre fazlasıyla şerefli
yazııık...zihinsel engellisin galiba.bu şikeci çirkef fbliler işte böyle bakarlar olaylara. KUZEY KUTBUNA GÜNEY KUTBU, SİYAHA BEYAZ, YANLIŞA DOĞRU DEMEDE ÜSTLERİNE YOKTUR EZİKLERİN.
Aynen Kesinlikle katılıyorum.
@alkan_bulent farkındaysan fenerin aldığı 3 maç ceza ile ilgili bir yorum yapmamışım.. yanlış falan dememişim... istediğiniz yere çekmeyin... fener de hakettiği cezayı alsın beşiktaş da.. ne demek 1 er maç... ilk maçta siz de yabancı maddeler attınız.. yetmedi quğu7 niz önüne gelen futbolcumuzu bir yumrukta devirdi yine tatil falan edilmedi... üstelik alt sınırı toplam 8 maç olan 2 maddeden sevkedildi ama 5 maç ceza aldı ne demek bu
Direk kırmızı karta 1 maç mı ?
1 maç mı şaka gibi
bir milyon 65 bin lira ne senol mu öldu la
maç sonucu ne oldu sayın pfdk
direk kırmızı yiyen adam nasıl 1 maç ceza yer?
Fenerler ugraşin bakalim ne yaparsaniz yapın FB yikilmaz. ...Ne düşmanın varmış be FENERİM BÜYÜKLÜĞÜN ORTADA
@fatdum GİDİN LAN ŞURDAN AZİZE DEN ÖĞRENMİŞSİNİZ " BİZİ ÇEKEMİYOVLAV, BİZİ KISKANIYOVLAV" HADİ SÖYLE BAKALIM, EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN KİM, AVRUPADA EN ÇOK KUPA ALAN VE EN FAZLA PUAN TOPLAYAN KİM, TÜRKİYE KUPASINI EN ÇOK KAZANAN KİM, AVRUPA SIRALAMASINDA EN ÜSTTE OLAN TÜRK TAKIMI KİM, BUNLARIN HİÇ BİRİNDE EN ÜSTTE OLMADIĞI HALDE SADECE "AĞLAMA" KONUSUNDA EN ÜSTE OLANLARIN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR ACEP AMA HAKLISINIZ AZİZE SİZE AYNEN ONU ÖĞRETTİ
Fenerasyon iş başında...
pepe nasıl 1 maç alır ya. Yuh be Söz konusu GS olunca tüpçü tayfası nasılda rezilliklerini sergiliyor ama hiç farketmez arena ezer geçeriz
araştirsin bakayim söz konusu gs olunca gomis kac mac ceza almis direk kirmizi karta.
aaaa çok kötü bi karar. Fenevin suçu ne?
Bu cezalar cok fazla fenere.. seve seve indireceksiniz.. 8tasin oyunculari resmen kollanmis.. kınıyoruz karar verenleri..
fetöye himmet vermeyen fb yi yıkamayacaksınız
kolpacı şenol
Beşiktaşlıyım. Ama futbolu bu kadar çirkinleştirdikleri için iki tarafa da ceza hafif kaçmış. Daha ağır olmalıydı.
OSMAN AŞKIN =BAK FB-BJK=BAK KS-BJK=BAK 1.DE OLAY YOK SEVİNMEYE 5 MAÇ 2.DE OLAYLAR OLAYLAR 3 MAÇ HER İKİSİNDE ORTAK PAYDA =0 SAYIN BAKANIM BAKMAYA DEVAM EDİN
Klübün tapusunu isteseydin tüpçü.
Kumpası görüyorsunuz ANLATMAYA GEREK YOK MİKEMMELLL 5iktaşa önümüzdeki seneler için HAYIRLI KUMPASLAR
TFF EYYAM YAPMIŞTIR....ÇIKMAYIN MAÇLARA BU KADAR BASİT
bu ceza fazla ama olsun tinerciler şokta hala
pepe'ye 1 maç ceza tabii Galatasaray maçına yetişmesi gerekiyordu.
bu bjk nin kollandiginin kaniti dir. direk kirmizi dunyada 2 mac bizde 1. ama bjk olunca oyle cunki gs maci var kiyak yapilmali. yillardir kollaniyor bjk diye yirtindi millet iste bir yenisi. gecen hafta malatya hocasi acikladi biz bjk ye yenilmedik dedi. hakem faktoru var dedi. herkesmi yalan konusuyor
direk krımızı gördü nasıl 1 maç başakşehir deki adamların günahı neydi aylarca ceza aldılar, maç sonrası gazeteciye yapılan hareketten :)))
Yeter artık. bu kadar taraflı karar verilemez. bunca insanın ( taraftarların ) hakkı size haram olsun
Fenerasyon ne yapmaya çalışıyorsun. Aldığın kararlar hep taraflı. Hem maçı kaldığı yerden oynatıyorsun hemde cezaları kısıyorsun. Ne şimdi bu beşiktaşa sus payımı?
YAZIKLAR OLSUN OLCAYI ITEN FEGHOLI 3 MAC ADAMIN AYAGINI YERDEN KESEN PEPE BIR MAC ALLAH KORKUSU OLMAYAN INSANLAR BUNUN OBUR DUNYASIDA VAR
Cezalara bak komedi 2 taraf için.
ya ayıp valahi bilaahi ayıp tolga zengin yaptığı olacak iş değil ya ordan seyirci aşağı inse öldürseler o tolgayı ozamanmı akılanıcan ya adam provoke eti bir maç şaka bu Türk fıtbolu düzelmez
Ee şenol güneşe en iyi erkek oyuncu dalında oscar verilmeyecemi
Tolgaya 100 maç ceza versen ne olur?Adam zaten her maç oynamıyor.Oturduğu yerden trilyonları cebe indiriyor.
Tolga Zengin e 1 maç mi.
olayı başlatan beşiktaşlı futbolcular böyle adalet mi olur sene ye vodofena parkta volkan demirel de seyirciyi kışkırtsın 1 mac verin quaresma el haketti yaptı tolga bilinçli şekilde taraftara saldırdı güvenlik görevlisine yumruk attı fener 3 mac seyircisiz birde 1 milyon para cezası bu nasıl adalet
Hadi fenerliler ağlayın. Sahaya her şeyi atan zaten Beşiktaş taraftarıydı. Başı yarıldığı için Şenol Güneş suçlu. Azizenin yalanlarıyla Türk futbolu yönetilemez.
YAZIKLAR OLSUN DİREK KUPAYI VERSEYDİNİZ KARDEŞİM AYIP AYIP BU KADAR BELLİ ETMEYİN YANLI OLDUĞUNUZU.
bu federasyondan bir cacık olmaz. sen boyle basit ceza kesersen takımlar borç batağından çıkamaz lar. tabi sizin tuzunuz kuru para gelsin de nereden gelirse gelsin. Yıldırım Demirören bırak TFF yi yönetmek çoban lik bile yapamaz. düşün artık bu türk futbolunun yakasından Beşiktaş'ı batirdin sıra federasyona mi geldi.
pepe ne alaka. tolga haketti
demirören bjknin kupadan kazanacagi parayla bjknin demirörene olan borcunu kapatacakti bakti olmuyor fenere kesti cezayi 1 milyon cepte
fedarasyon iş başında fener bu senede avrupaya gider şu edirne kapı olmasaydı hoooo
bu para cexalarının tamamı oolaylara neden olan kişilerden tahsil edilmeli. ödeyemesselerse mal varlıklarına el konulmalı ve bunun kararını badı. yoluyla herkese duyurulmalı ki. bi faha kimse ıtlik yapamasın
pepe zaten gs maçında oynamalı kitabına göre kanun çıkarıyolar çocuğa şeker veriyolar sanki
konya maçı da olaylar bundan kötüymüş demekki 3 maç vermişler yazıklar olsun beeee konyayı likden düşürmek için bukadar uğraşılmaz
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