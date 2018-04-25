TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen perşembe günü Kadıköy'de oynanan ve 57. dakikada olaylar nedeniyle tatil edilen derbi ile karar verildi... Türkiye Futbol Federasyonu, saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kadıköy'deki derbi 57. dakikaya kadar golsüz devam ediyordu. Vodafone Park'taki ilk maç da 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı. Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.