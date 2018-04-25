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TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası rövanşında 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı.

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen perşembe günü Kadıköy'de oynanan ve 57. dakikada olaylar nedeniyle tatil edilen derbi ile karar verildi... Türkiye Futbol Federasyonu, saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanmasına karar verdi. Kadıköy'deki derbi 57. dakikaya kadar golsüz devam ediyordu. Vodafone Park'taki ilk maç da 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı. Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 284 yorum
bundan sonraki bütün olayların bas sorumlusu fenerasyondur
gelin de hakkınızla alın turu öyle kaçarak sahtekarlık yaparak alamazsınız.
tupcunun leş kargaları tiyatronuz tutmadimi????????????
@talosbjk Bundan sonra sahaya her maçta yabancı madde atabilirsiniz........
burak denen şahıs hala tüpçü diyorsun ne utanmaSınız lan sizler
Oguzhan tolgayla konusup tirübüne saldırtıyor. Görme engellisin
Talosbjk, lan olum sizin işinize yaradı ya toplantı pazartesi olsa, maç hafta içi olsa ne halt yiyecekdinz, eziktaş
@samsunlu.yasin hala tur diyorsunuz ulan alın tur sizin olsun ,bizim derdimiz başka adalet.ama siz o nedir bilmzsiniz tabi
Fenerasyon diyen ezikler Demirörenin federasyon başkanı olduğundan ya habersiz yada bu Dünyadan değil.
@talosbjk Buradan tüm beşiktaş taraftarlarına sesleniyorum. Aman diyim demekki cezası yokmuş diyip, gidip derbi maçında sahaya yabancı madde atmasınlar. Buradaki tek amaç Beşiktaş taraftarını çıldırdıp Beşiktaşımıza masa başında zarar vermek; olur da Beşiktaş taraftarı ligde olay çıkarırsa Beşiktaşımızı ligden de koparmaktır. Hele bir sonraki kupa maçında sahaya yabancı madde filan kesinlikle atmasınlar. Sonradan bir madde değişikliği ile 3-0 değil 10-0 mağlup ilan edip lig düşürüp bir de önümüzdeki sezon lig başlayınca ligden de 50 puan silerler. Caner'e de 19 maç ceza verirler.
@jfk9 merak etme gereken misliyle yapılacaktır
O kadar senaryo işe yaramadı :))
fenerasyon yine işbasinda...
@haylaz_1979_ltjbb acıtasyonları ve tiyatroları sahalarda degil sahnelerde gösterseydiniz...eziktaşlılar..
8taş?
DÜN AKŞAM DEVLET BAHÇELİ ZATEN ÖN AÇIKLAMA YAPTI YAPTIGI AÇIKLAMANIN AYNI KARARI ÇIKTI DEVLET NE DERSE O OLUR...
@karakoci @talosbjk Buradan tüm beşiktaş taraftarlarına sesleniyorum. Aman diyim demekki cezası yokmuş diyip, gidip derbi maçında sahaya yabancı madde atmasınlar. Buradaki tek amaç Beşiktaş taraftarını çıldırdıp Beşiktaşımıza masa başında zarar vermek; olur da Beşiktaş taraftarı ligde olay çıkarırsa Beşiktaşımızı ligden de koparmaktır. Hele bir sonraki kupa maçında sahaya yabancı madde filan kesinlikle atmasınlar. Sonradan bir madde değişikliği ile 3-0 değil 10-0 mağlup ilan edip lig düşürüp bir de önümüzdeki sezon lig başlayınca ligden de 50 puan silerler. Caner'e de 19 maç ceza verirler.
sizin adaletinizi ...... avrupada olsa bu maç sonucu ne olurdu acaba?????eyyamcı fenerasyon....utanmaz reziller..
şenol güneş birazdan yoğun bakıma girer doğru karar olmus
Noldu Şenol bunu beklemiyordun değilmi Dansöz seni
dansözü göstericez size ilk yarı gecirmistik gene gecirecez en büyük BJK
iste tff kime hizmet ettigini ortaya koymustur aziz yildirim denen zat ve yildirim demir oren turk futbolunu camura cekmeye devam ediyo soylencek bisey yok iste adalet
tff nin gucu fb yi elemeye yetmedi
adalet kalmadı artık türkiye de
fenere şike yapmak adam öldürmek serbest bu ülkede bahçelinin sözü bile federasyona geçiyorsa lanet olsun ülkede adalet yok beşiktaşın teknik direktörü ölse bile devam derler yazıklar olsun bu federasyona.
Fener İstediğini aldı bakalım Beşiktaş cephesi ne yapacak.
Bence İki Taraf Açısındanda En Makul Sonuç Bu Sanırım
Hahaha rakip dandik takım olsa 3 0 devam ederdi. Ama malum kişi yine konuşunca feto palavralarını sallayınca kaldığı yerden devam :)
Eninde sonunda geleceksin Saraçoğluna Yok öyle karı gibi kaçmak
çok dogru bir karar eeeee şenol ağa yaptıkların boşa çıktı
yuh be adalet nerde yazıklar olsun bu düzene
Türk futbolu öldü.
@greengrkn sahadan kaçana 3-0 olması lazımdı yada hükmen 0-3 olması gerekirdi. devamı için sebep yok yemedi iki taraftan birini karşılarına almaya
sizin verdiğiniz siyasi kararı öpeyim
Hayır bi şey değilde kafayı boşu boşuna zımbalattı Hamsi kafalı
İki tarafta haksız olunca TFF kendi için en iyi yolu buldu.
Yine lobi kazandı. Adalet kaybetti.
fener ne derse o.. gelin fenerin kıllı kollarına eziktaşlılar... zevk almaya bakın...
yediğin 3ü cikar sarışın
senin yediklerin bağdata köprü olur esmer...
@ant1trust acımayacak gel..
şeref yoksunlarının oluşturduğu kurumun alacağı karar bu kadar olurdu zaten fazlasını beklememek gerekir....
ÇİFTE STARNDART!!! BUNDAN SONRA STATLARDAKİ OLAYLARI NASIL ÖNLEYECEKSİNİZ?
tüpçü 0 Fb 1 :)
böyle lig mi olur tüküreyim böyle karara inşallah gene kavga çıkar
Bu karardan sonra Beşiktaş sahaya çıkarsa Fikret Orman ve yönetimi hemen istifa etsin. Bundan sonra sahalarda çıkacak olayları nasıl engelleyebilir Federasyon.
Yinede BEŞİKTAŞ!!! Kartalım ezer geçer...
BEN BEŞİKTAŞLIYIM VE BU MAÇIN HAKKANİYETİ MAÇIN SEYİRCİSİZ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİYDİ FEDERASYON DOĞRU KARARI VERMİŞTİR EĞER FENERBAHÇE HÜKMEN YENİK SAYILSAYDI BÜYÜK HAKSIZLIK OLURDU BU BEŞİKTAŞA YAKIŞMAZDI.
keşke herkes senin gibi taraftar olsa
kolpaci 8 taşın tiyatrocu teknik direktörü .... Bu da size kapak olsun... )))))
sarışın akşam boş musun
8taş ı tÜPÇÜDE KURATARAMAYACAK..Fener Tersten saplayacak :D
Güneşin tiyatrosu tutmadı..
Satılmış bu federasyon kendini kaybetmiş fifa bu maç Beşiktaş aleyhine 3 0 verilmesi lazım fakat fener Yönetimi kendi seyircisine sahip çıkamamış ve üstüne üslük ortalığı karıştırmıştır hala fener kaç maç seyircisiz oynayacak diye bir açıklama yapmamaktadır Aykut Aziz kumpası kurmuş oldukları iltifakta küfür içerikli kelimeler üretmiş ve hala ceza kesilmemiştir buda gözüküyorki Türk futbolu hala temizlenememiş ve yönrtilememektedir Fikret başkan alçak gönüllülüğünü korumaktadır her takımın başına böyle insanlar gelmelidir siyaset futboldan uzak durmalıdır
@karakartal_m sinsi saman altından su yürüten gizli kapaklı film çeviren başkanlar yakışır size ..
SAHAYA HERŞEY ATMAK SERBEST BUNDAN SONRA.VE ADAM VURMAKTA SERBEST
@yuksel_kalyoncu TİYATRO OYNAMAK OLMAYAN YARAYA DİKİŞ ATMAK SERBEST YANİ KORKMAK...
Ne şiş Yansın ne kebap. Adaletli bir karar. Bjk hükmen galip sayılsaydı sittin sene TFF bu lekeden kurtulamazdı.
ULAN ADAMLAR ŞİKEYİ AKLADI NE ANLATIYORSUNUZ..
Aklın yolu birdir. Fb ye söylendiği gibi bir ceza verilseydi, böyle tiyatro oyunlarının ardı kesilmezdi.
@marasal66 her canı sıkılan sahadan kaçardı kaçak çocuk şenol gibi
@marasal66 her maç sahaya yabanacı madde atabilir teknik direktörleri yaralayabilirsiniz. çarşı ak sizin merak etmeyin
bjk maça çıkmamalı ve federasyonu uefa ya şikayet etmeli
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