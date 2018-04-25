SPOR

Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 25.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili olarak, "Kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar." dedi.

Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin, "35'in üzerinde gözaltı var ve bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak tribünlerin hareketlendirilmesi, birtakım girişimler de söz konusu. Bunlar da değerlendiriliyor ama kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" dedi.

Bak, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57. Alaya Vefa Yürüyüşü sonrasında Conkbayırı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin bugün önemli bir karar çıkacak. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Bak, müsabakanın hakem tarafından tatil edilmesinin ardından bir sürecin yaşandığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), gelen raporlar çerçevesinde olayları değerlendireceğini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor. 35'in üzerinde gözaltı var ve bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak tribünlerin hareketlendirilmesi, birtakım girişimler de söz konusu. Bunlar da değerlendiriliyor ama kararı TFF Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar."

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Cimbom'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence olayların durulması ve fenerinde kupa için her yolu mubah sayması dolasıyla kupa fenere verilsin. yazık aziz yıldırım ve aykuta moral olur nede olsa tescilli hırsızlar. her şeyi fetöye kumpasa bağalan her yenilgide yaygara koparan her maçta hakeme saldıran ayrılmaz kankalr aziz ve aykuta hediye edilsin kupa.
HAYIRLI OLAN BELLİ BEJEKE HÜKMEN MAĞLUP OLMALI SENEYEDE KUPAYA ALINMAMALI
Diğer Haberler
Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

Bakan Bak'tan derbi maçtaki olaylarla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.