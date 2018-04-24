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Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili verilecek son karar öncesi açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maçın kaldığı yerden oynanması gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yorumu! Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçı kaldığı yerden devam ettirmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir" dedi.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MÜSABAKASINI BİLE SİYASALLAŞTIRIP KARIŞTIRMAYA CÜRET VE CESARET ETTİLER"
Düşman emellerin her yerde sorun çıkarmak için uğraştığını belirten Bahçeli, "Düşman emeller, her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar. İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak, çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
devlet bahçeli fenerbahçe beşiktaş

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Takım
O
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P
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Aferin 1 yıl sonra ilk defa doğruyu söyledin maçın kaldığı yerden devam etmesi ve Tolga ve Oğzuhanında en az 6 ay ceza alması gerek.Fenerbahçeli olmanda bu kadar yanlışlarının içinde tek doğru..
Bunu da Tayyip Erdoğan konuşturuyor..
heh bi sen eksiktin!!!!
O zaman doğrusu hükmen Beşiktaş’a vermektir...
devlet bahçeli ne derse o oluyor bu ara adam buyuk keyif alıyor :D
syın bahçeli el atmadığın bir futbol kaldı suçlu takım cezasını çekmeli stad güvenliğinden ev sahibi takım mesuldür defalarca ikaz edilmesine anons yapılmasına rahmen fb yönetimi işi savsaklamış seyirci baskısının kendilere avantaj saglayacagını düşünerek müdahale yapmamışdır neticesi ortadadır rakip takımın teknik diröktörünü hastanelik eden seyirciler fb pasoligi taşıyanlardır böyle bir maçın kaldığı yerden devam etmesi mümkün değildir siyasiler spordan ellerini çekmeleri tff ye baskı ve yol ngöstermeye kalkmamalılar
mac oynanacak korkmayin efendi olun !!
futboldan anladığı kadar siyasettende anlasa bari
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