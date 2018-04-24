SPOR

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, maçta yaşananlarla ilgili Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun kamuoyunu yanılttığını söyledi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Aziz Bey ve Şekip Bey insanların aklıyla alay ediyor. Fenerbahçe, kamuoyunun algısını değiştirmeye, kurulları da etkilemeye çalışıyor" diye konuştu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sarı-lacivertlilerin bugün düzenlediği basın toplantısında örnek verdikleri Trabzonspor maçı ile ilgili olarak, "Aziz Bey ve Şekip Bey insanların aklıyla alay ediyor. Bugünkü basın toplantısında sürekli örnek verdikleri Trabzonspor maçında Fenerbahçe, o günkü kulüp başkanının talimatıyla sahadan çekilmiş ve hakemin bütün ikazına rağmen sahaya çıkmamıştır. Karşılığında da cezasını almıştır" diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, maçın tatil edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğünün altını çizen Mahmutyazıcıoğlu, "Şenol hoca stattan ambulansla ayrıldı diye maç tatil edilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Maçın temsilcisi, soyunma odası önüne gelip takım kaptanını yanına çağırarak müsabakanın tatil edildiğini haber verince Şenol Güneş ambulansla hastaneye götürülüyor. Dersine bu kadar iyi çalışan, belgesel gibi görüntü hazırlayıp dakika dakika kritik yapıp algı oluşturmaya çalışan Aziz Bey ve Şekip Bey neden bu görüntüleri paylaşmadı. Temsilci mi önce gelmiş yoksa Şenol hoca mı ambulansa önce binmiş yayınlasınlar da herkes görsün" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, KURULLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısıyla Türkiye Futbol Federasyonundan yarın çıkacak kararı etkilemeye çalıştıklarını savunan Beşiktaşlı yönetici, şunları kaydetti:

"Hakemin maçı tatil etme sebebi ortada. Kaldı ki Aziz Yıldırım bile tribünden durumun vehametini görmüş ve devre arasında hakem odasına bir personelini göndermiş. Yetmemiş güvenlikten sorumlu yetkiliyi aramış. Ayrıca bana göre bir kulüp başkanına yakışmayacak şekilde hakemi alenen tehdit etmiştir ve hakemin bu kararı vermesinde en büyük etkiyi kendisi yapmıştır. Fenerbahçe, kamuoyunun algısını değiştirmeye, kurulları da yarın çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor. Bu maç güvenlik zafiyeti sebebiyle tatil edilmiştir. Biz orada misafir takımız. Bizim oyuncularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin ve hatta taraftarımızın güvenliği stadın girişinden çıkışına kadar ev sahibi ekibe aittir."

"Şampiyonlar Ligi'nde sahaya kedi girdi diye UEFA bize ceza verdi" ifadesini kullanan Mahmutyazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olaydan bile ev sahibi ekip sorumlu tutuluyor. Bizim federasyondan ekstra bir talebimiz yok. Bu işin kural kitabındaki karşılığı ne ise onu yerine getirmelerini bekliyoruz. Aziz Yıldırım da yaptığı basın toplantısında sahaya atılan maddeleri itiraf etmiştir. Fenerbahçe Kulübü, statlarının en güvenli statlardan biri olduğunu söylese de olanlar kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Binlerce insan statta, milyonlarca insan da televizyon başında bu şiddete tanık oldu. Bu kadar güvenli olduğu iddia edilen statta saha olayına karışan taraftarlardan ikisi, bugün kendi açıklamalarından anlıyoruz ki Antalyaspor maçına girmiş ve bu esnada polis tarafından gözaltına alınmış. Madem bu kadar güvenli bir stat, olaylara bizzat karışan taraftarlar bu maça nasıl girdi?"

"BEŞİKTAŞ, HAKEMİN TALİMATLARI DIŞINDA BİR HAREKETTE BULUNMAMIŞTIR"
Yaşanan olayların ardından devam eden adli bir süreç olduğunu da kaydeden siyah-beyazlı yönetici, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı fiil tespit edildiğinin altını çizerek, "Devam eden adli süreçle ilgili kafa karıştırıcı bilgiler paylaşılmaktadır. Gerçek şudur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylara ilişkin 'Silahla yaralama, müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme, müsabaka alanında yanıcı, yakıcı madde kullanma' suçlarından soruşturma başlatmıştır. Ayrıca müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı fiil tespit edilmiş, bunlardan 36'sının müsabaka alanına yasak madde atma ve yaralama suçlarının unsurlarını oluşturduğu kaydedilmiştir. Bu şartlar altında maçın güvenli bir şekilde oynanmayacağı açıktır. Daha önce yaşanan kötü olayları örnek göstererek Beşiktaş sahadan çekildi imasında bulunmak tamamen yanlıştır. Beşiktaş, hakemin talimatları dışında bir harekette bulunmamıştır" yorumunda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU DÜZLÜĞE BÖYLE Mİ ÇIKACAK?"
Beşiktaş'ın, taraftar olaylarını sona erdirmek için kendi taraftarlarına karşı iyi niyetle sert yaptırımlar uyguladığını dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Aslında spor adamı olarak bu noktadan sonra önemli bir kararın eşiğindeyiz. Statlarımızda bu tür olayların devam etmesine izin verip, bir şekilde savunup şiddeti normalleştirecek miyiz, yoksa bu tür görüntülerin ortadan kalkması için hamle mi yapacağız? Beşiktaş, bu çirkin hadiselerin önüne geçmek için üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Çok sayıda taraftarımızı, kulübümüzü maddi manevi zarara uğrattığı için mahkemeye verdik ve bu işi nihayetlendirdik. Ortam bu kadar gerginken Evkur Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe'ye tek satır küfür edilmedi. Kadıköy'de dün oynanan Antalyaspor maçında ise rahmetli Seba'ya, Şenol Güneş'e edilen küfürleri herkes duydu. Bugün de bu duruşlarını savunmaktadırlar. Türk futbolu düzlüğe böyle mi çıkacak?"

Beşiktaşlı futbolculara talimat değiştirilerek ceza verildiğini, Dusko Tosic ile Anderson Talisca'ya savcılık soruşturması başlatıldığını da söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş'ın başına bugüne kadar neler geldi. Bizim oyuncumuza talimat değiştirilerek ceza verildi. Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçında Tosic ve Talisca'ya saha içindeki hareketlerinden dolayı savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı ve haklarında iddianame düzenlendi. Ancak aynı maçta Van Persie'nin yaptıkları bizim şikayetimize rağmen takipsizlikle sonuçlandı" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fenerbahçe Beşiktaş aziz yıldırım şekip mosturoğlu

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 18 yorum
KORKAK 8EŞİKTAŞ
bu müsabaka 3-0 BJK lehine tescili mecburidir.zira eğer tekakrlama veya kaldığı yerden devamı gibi bir karar verilirse bundan sonra hiç bir maç OYANANAMAZ.
Laaan tinerciler ne içiyonuz böyle bu açıklamaları yapıyorsunuz sizin futbolcunuz fener tribünleriyle ağız dalaşına girdi ve burnu bile kanamadı böyle bir stad varsa sen açıkla da bilelim
Yürü git şirket takım siz Fenerbahçeyle Galatasaray gibi olamazsınız onlar birbirlerini yerler ama sağdan Kaçmazlar dişi kartallar
sizLerdeη futbol dışıηda her şey oLur basir figüraη ucuz bi oyuηcu hatta sirklerde paLyoça bile o kadar ucuzsuηuz serefteη yokusη emek hırsızLarısıηız basta hoca müsveettisi şeηoL oLmak üzere
Bir Galatasaraylı olarak adil olan, Beşiktaş lehine 3-0 galibiyet verip, Fenerbahçeye de gelecek sezonki Türkiye Kupası maçlarının tamamında seyircisiz oynama cezası kesmek değil, 1 yıl Türkiye Kupası maçlarından Fenerbahçe'yi ihraç etmektir. Memleketin huzura ihtiyacı var biraz.
Şikesi tescillenmiş şike yüzünden kupasını geri vermiş tek takım bu beşiktaştır.Ne kadar sahtekar üç kağıtçı ararsan hepsi bir arada yok yok maaşallah.
NE ALAKA NE ETKİSİ HÜKMEN BEJEKE MAĞLUP SAYILMALI BİZİ TRABZONDA MEN EDENLER BEJEKEYİDE MEN ETMELİ NOKTA.
tarih şenol güneşi yara olmadan dikiş attıran sahtekar ve hatta yarasından kan gelmeyen adam olarak yazacak..
hakem maçı tatil etmede orta sahada toplanacağınıza içeri koştunuz..yalan mı..
korkmayın sizin arkanizda TÜPÇÜ var
ADAM HAKLI BEYLER AZİZ VE CETESİNİN YAPTIĞI YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR BU KADAR KOLAYMI BU İŞ TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ OLANLARI
Beşiktaş'taki hıçkırık sesleri...
volkan -emre karaktersızlerı t4rabzonla oynana her möacta trubunlerı galayana getırmedımı.sızde olunca sıkıntı yok trabzonda olunca sorun oylemı.ahlak fukarası embesıller
algı senin işin fiko sahada yenemediniz algıda yenersiniz
esas kurulları yaniltan ve algi operasyonu yapan bizzat sizsiniz. hakemin dediginden baska birsey yapmadik diyorsunuz ama hakem hocanizi sahaya davet ettiginde ş.g in eliyle versigi cevabı cumle alem gordu ve sahadan koşarcasına kaçtı. algı malgı olayini geçip kameralara bakmak lazim. esas algi olusturup kamuoyunu yanıltan bizzat sizsiniz siz.
HOCAM BU LİG BU TFF BU MHK BEŞLİKTAŞIN ŞEREFLİ ONURLU DURUŞUNU KALDIRMAMIŞ VE İFLAS ETMİŞ BİR TAKIM UNSURLARIN KÖLESİ OLMUŞ VE ELLERİNDEN GELDİĞİNCE ONLARIN KEYİFLERİNE GÖRE HAREKET ETMİŞLERDİR. BOŞUNA YORULMA AMAÇ ŞEREFLİ NAMUSLU BEŞİKTAŞI SİNDİRMEK PASİFİZE ETMEKTİR.
Eleyin bu iki takımı verin kupayı akhisara olsun bitsin.
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert cevap!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Gözaltı sayısı 23'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.