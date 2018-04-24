Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

1 / 9 Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor.

2 / 9 İki kulüp karşılıklı olarak açıklamalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı karar açıklaması herkes tarafından merakla bekleniyor.

3 / 9 TFF'nin karşılaşma hakkında açıklayacağı karar merakla beklenirken ilk fatura kesildi.

4 / 9 Gazeteci Atilla Türker'in sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre; ilk ceza karşılaşmayı takip eden iki foto muhabirine kesildi.

5 / 9 İşte Atilla Türker'in yazdığı o cezalar:

6 / 9 "Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk faturası iki foto muhabirine kesildi.

7 / 9 Oğuz Yörük ve Hüseyin Çağlar, olaylar sırasında sınırlı alanı ihlal ettikleri için TFF tarafından 15’er gün statlara girmeme cezasına çarptırıldılar."

8 / 9 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu