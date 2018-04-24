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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 24.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezasını kesti! Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk cezası kesildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor.
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İki kulüp karşılıklı olarak açıklamalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı karar açıklaması herkes tarafından merakla bekleniyor.

İki kulüp karşılıklı olarak açıklamalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı karar açıklaması herkes tarafından merakla bekleniyor.
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TFF'nin karşılaşma hakkında açıklayacağı karar merakla beklenirken ilk fatura kesildi.

TFF'nin karşılaşma hakkında açıklayacağı karar merakla beklenirken ilk fatura kesildi.
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Gazeteci Atilla Türker'in sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre; ilk ceza karşılaşmayı takip eden iki foto muhabirine kesildi.

Gazeteci Atilla Türker'in sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre; ilk ceza karşılaşmayı takip eden iki foto muhabirine kesildi.
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İşte Atilla Türker'in yazdığı o cezalar:

İşte Atilla Türker'in yazdığı o cezalar:
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"Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk faturası iki foto muhabirine kesildi.

"Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk faturası iki foto muhabirine kesildi.
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Oğuz Yörük ve Hüseyin Çağlar, olaylar sırasında sınırlı alanı ihlal ettikleri için TFF tarafından 15’er gün statlara girmeme cezasına çarptırıldılar."

Oğuz Yörük ve Hüseyin Çağlar, olaylar sırasında sınırlı alanı ihlal ettikleri için TFF tarafından 15’er gün statlara girmeme cezasına çarptırıldılar."
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu
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fenerbahçe beşiktaş tff Fenerbahçe Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
FENERBAHÇEYİ KESİNLİKLE 3-O MAĞLUP SAYACAKLAR.ÇÜNKÜ F.B BAŞKA TÜRLÜ YENEMEZLER.
hoca yoğun bakımdan çıktı ya gerisi boş. :)))
Ne önemli ceza ama, şimdi asıl soru şu, federasyonun feneri 3-0 hükmen mağlup sayacak totosu var mı? gerisi geyik...
tabi girip olan olayları yakından çekip herşeyin nasıl gerçekleştirdiğini gün yüzüne çıkardılarya kesersiniz cezayı
şaka olsa gerek..herşey bitti gidip en önce cezayı gazetecilete kesmişler.. :)
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