SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 gözaltı daha!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tolgayıda alın...baş provakatör...
3 kişinin bjk lı olduğu Görüntülerle tesbit edilmiş aynı şahıslar Wodafone da da daha önceki maçlarda bak taraftarı olduğu tesbit edilmiş daha çok şeyler çıkacak piyasayaya bu Tinercilerin rezillikleri ile ilgili
olanları tasvip etmemekle birlikte şenol efendi de artık arkaya dönüp seyirciyle muhatap olmaz ve arada bir 2010/11 in şampiyonu diye ahkam kesmez..fb düşmanlığını içinde besler ama dışa vuramaz..
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