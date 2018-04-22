Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından 'maçtan sonra hiç gelmedi' yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

Davacıyım çünkü taraftar değiller

"Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler."