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Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 22.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde olaylara karıştığı tespit edilen kişilerden 15'i ilginç bir şekilde sırra kadem bastı. Polis söz konusu zanlıların maçtan sonra evlerine uğramadıkları bilgisini verdi. Zanlılardan haber yok!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından 'maçtan sonra hiç gelmedi' yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

Davacıyım çünkü taraftar değiller

"Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler."

POLİSE olayla ilgili evinde ifade veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu ifadeleri kayıtlandı: Tolga ile rakip taraftar arasında sözlü tartışma olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Sakinleştirmek için oraya gittim. Arkam dönükken kim tarafından atıldığını göremediğim bir cisim başıma isabet etti. Tünele girişte de atılan yabancı maddeler ve başımdan aldığım darbe nedeniyle sendeleyip düştüm.

KENDİMİ İYİ HİSETMEDİM

Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye götürdüler. Bu kişiler hiçbir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalardı şikayetçi olmazdım. Bu kişiler taraftar değil. Sırf olay çıkarmak için maça gelen kötü niyetli kişiler. Bu yüzden şikayetçiyim.

(Akşam)

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Fenerbahçe Beşiktaş derbi Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Quarezmanin orta parmak haraketine bakalim ne ceza gelecek taraftari kiskirtan provekatorlerin basidir simdi ne parmagi diyen dallamalarda cikar ama resmi ve videou gorunce susarlar
Tünelden girerken göğsüne su bardağı geliyor ped halde eyvallah ama kafana birşey gelmiyor atma ziya.Zaten hakem tatil kararı vermediği için hakemi tınlamayıp tünele giriyon hakkın olmadığı halde.
sırra kadem basanlar febenin kongre üyeleri oldugu için olayı acıklamıyorlar çünkü kumpas ayagı götlerinde patşayacak bildikleri için 15 kişinin ismini acıklamadılar
Reis işe el atınca beklemedikleri bir tepki tabi . Otobüs kurşunlanınca saman altı yapmışlardı yine aynısı olur sandılar . Çıkıcak kimler yaptırdığı yaptıran kişi pamuklara sarıp saklıyor demekki . gerçeklerin günyüzüne çıkma gibi huyu vardır eninde sonunda hiçbişiyi saklayamazsın .
gündemi değiştirmek için birilerinin kurgusuyla yapılmış bir olay olabilir mi ya hepsinin birden eve gitmemesi biraz İlginç değil mi bu iş bence çok ciddi araştırılmalı
ağzından geçmişte çıkan sözleri unutmmuş darbeden sonra,tolga nın tahrikleri de yok sanki.kendinize çekidüzen verirseniz seyirci bozuntusu da düelir.halâ piontek in mirasının üzerinde fatih efendi ile birlikte oturuyorsunuz.yazıklar olsun!
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