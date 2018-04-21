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Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 21.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tatil eden hakem Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı.

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’lik maçın rövanşında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında yaşanan çirkin olaylar ülke gündemine oturdu.

Gazete Habertürk'ün göre; Hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı. Tecrübeli hakemin, Güneş’in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı.

Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı:

“Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş’in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş’i izledim.”

''KOLLARINDAN TUTUP KALDIRDILAR''

"Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Göreviler hemen yanına geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş’i yüz üstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim.”

BEKLENEN CEZALAR!

  • Fenerbahçe’ye 3-0 hükmen mağlubiyet ya da maçın 57. dakikadan itibaren tekrarı.

-Fenerbahçe’ye 2 ila 3 maç seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası. (Bu yaptırım ligde değil, statü gereği Türkiye Kupası’nda çekilecek)

  • Ev sahibi kulübe tribün olayları nedeniyle yüksek miktarda para cezası.

ARBEDELER DE RAPORA GİRDİ

Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu’nda gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz’un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlı oyuncular arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş kulübü görevlisi Erdinç Gültekin’e yapılan darp de raporlarda yer aldı.

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Beşiktaş Fenerbahçe mete kalkavan Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
VERILECEK EN ADIL KARAR , HAKEM ICERI GIRMEDIN DEMEDEN GIRDIGI ICIN BJK YA IHRAC VE YASANAN OLAYLAR NEDENIYLEDE FB YE IHRAC ADALET BOYLECE YERINI BULUR
@celalozkilinc hiç gazete okumuyorsun galiba. Oğuzhan hakeme hocam içeri gidebilirmiyiz deyip hakeminde evet karşılığını verdiği için içeri gitmişler Bu diyalog sayesinde beşiktaş herhangi bir ceza almayacak
SÜPER KUPADA ÇIKAN OLAYLARDA KONYASPOR 5 MAÇ BEŞİKTAŞ 1 MAÇ CEZA ALDI... BUNUN CEZASI LİGDE ÇEKİLDİ... KURAL NEYE GÖRE BELİRLENİYOR... YOKSA O KUPA MAÇI DEĞİLMİ NİYE CEZALAR LİGDE ÇEKİLDİ. BJK YE GELİNCE KURALLAR FAKLI İŞLİYOR...
.. Bu maçta kalan 33 dk oynanacak
fetödür fetö :))
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