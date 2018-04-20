Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olaylı derbiye ilişkin açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında çıkan olaylara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşanan olayların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması adına bakanlık olarak kapsamlı bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu sabah saatlerinde görevlendirilen 3 başmüfettiş olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkması hususunda hassas bir değerlendirme çalışması yürütmektedir. Türk sporuna ve futbolumuza gölge düşüren bu tür olayların tekrarlanmaması adına İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile birlikte başlattığımız 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun yeni baştan düzenlenmesine ilişkin çalışmamızda son aşamaya gelinmiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın aydınlatılması adına kararlılıkla takipçisi olacağımızı bildiririz."

Bakan Bak, karşılaşmada çıkan olaylarda yaralanan ve başına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili de "Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçta teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik çirkin ve maksatlı saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.