Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e yaylım ateşi! Esra Erol'dan yanıt geldi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ dedi.
”TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR!”
İşte Müge Anlı’nın açıklamaları: "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."
Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada oldukça fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti.
ESRA EROL'DAN MÜGE ANLI'YA YANIT!
Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'i eleştiren ve büyük tepki toplayan Anlı'ya yanıt, aynı kanalda program yapan bir başka sunucu Esra Erol'dan geldi.
Siyah Beyazlı renklere gönül vermesiyle de bilinen Erol, gündüz kuşağında yayınlanan programında Anlı'nın sözlerine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz.
Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar.
Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur."
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