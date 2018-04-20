SPOR

Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e yaylım ateşi! Esra Erol'dan yanıt geldi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. Müge Anlı'nın hedefinde Beşiktaşlı Tolga Zengin vardı. Müge Anlı'nın açıklamalarına, bir başka ünlü televizyoncu Esra Erol'dan yanıt geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Müge Anlı bu sabah yayınlanan programda Beşiktaşlı Tolga Zengin’in taraftarla yaşadığı gerginliği işaret ederek ‘meslekten men edilmeleri lazım’ dedi.

”TARAFTAR HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİR!”

İşte Müge Anlı’nın açıklamaları: "Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak taraftara dönüp saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip seyirler yapabilelim."

Müge Anlı’nın bu ifadeleri sosyal medyada oldukça fazla tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar o sözlerin kullanıldığı programın videosunu paylaşarak sitem etti.

ESRA EROL'DAN MÜGE ANLI'YA YANIT!

Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'i eleştiren ve büyük tepki toplayan Anlı'ya yanıt, aynı kanalda program yapan bir başka sunucu Esra Erol'dan geldi.

Siyah Beyazlı renklere gönül vermesiyle de bilinen Erol, gündüz kuşağında yayınlanan programında Anlı'nın sözlerine sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz.

Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar.

Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı tolga zengin Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Lan motor senin programına katılan seyircilerde gelsin sana küfretsinler sonra da gitsinler. Var mı böyle bir dünya? Kaşara bak..
Ee rakip takımın başkanını tokatlayan başkan ne olsun? Demek ki alayı bir bunların. Sen onca tuhaf olayla ilgili program yap, gel burada tüm çirkinliklerin içinde Tolga'yi gör. Rahmetli anasına küfür edilen Tolga. Neymis para vermiş ve bu togul ılter para verince küfür de edebiliyor. Buna bir de çok güvenilir, kanaat önderi diyorlar. Alın size en kanaat.
Emre belezoglu f.b de oynarken yaptıkların da volkan taraftarlar la tartisirken niye kinamadin niye paylaşım yapmadın müge ANLI.sen men edilmen lazim tarafsız olarak olayları gormedigin icin.reytimg uğruna rezilliklerinizi herkes biliyo kendine çeki düzen ver önce sen dilin papuc gibi
Diğer Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olaylı derbiye ilişkin açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan olaylı derbiye ilişkin açıklama!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltında! Başsavcılıktan açıklama geldi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili 8 kişi daha gözaltında! Başsavcılıktan açıklama geldi

Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e yaylım ateşi! Esra Erol'dan yanıt geldi

Müge Anlı'dan Tolga Zengin'e yaylım ateşi! Esra Erol'dan yanıt geldi

Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.