Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

Futbolculardan olaylı derbi paylaşımları...

Futbolculardan olaylı derbi paylaşımları

1 / 12 Cenk Tosun: 'Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş''

2 / 12 Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor-Sivasspor maçında başına gelen yabancı cisim üzerine maçın devam ettiğini ifade eden görseli paylaştı.

3 / 12 Zokora yine sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in yerdeki fotoğrafını paylaşıp üzerine "Büyük hoca Şenol Güneş, geçmiş olsun" ifadelerini yazdı

4 / 12 Josef de Souza: "Ne fark var? Dürüst olmak gerekirse ben anlamıyorum"

5 / 12 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo yaptığı paylaşımda Şenol Güneş'in fotoğrafı ile birlikte "Geçmiş olsun baba, hoca" ifadelerini kullandı

6 / 12 Marcelo'nun eşi Taty Lima "Harika bir insan ve karakter. Türkiye seni seviyor. Sen bunu hak etmedin hocam. Biz senin yanındayız ve bir an önce geri dönmeni umuyoruz" yazdı.

7 / 12 Roberto Soldado: "İkinci yarı maça devam etmemek için her şeyi yaptılar"

8 / 12 Tosic'in paylaşımı

9 / 12 Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in fotoğrafını paylaştı.

10 / 12 Gökhan İnler...

11 / 12 Ricardo Quaresma'nın paylaşımı: "Hep birlikteyiz, her geçen gün sana daha da hayranlık duyuyorum"