SPOR

Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Roberto Soldado'dan Beşiktaş'a şok suçlama! Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından birçok futbolcu ve spor adamı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. İşte o mesajlar...

Futbolculardan olaylı derbi paylaşımları...

Futbolculardan olaylı derbi paylaşımları

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Cenk Tosun: 'Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş''

Cenk Tosun: 'Dünkü derbide yaşanan sahneler korkunç. Tez şifalar, Şenol Güneş''
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Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor-Sivasspor maçında başına gelen yabancı cisim üzerine maçın devam ettiğini ifade eden görseli paylaştı.

Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor-Sivasspor maçında başına gelen yabancı cisim üzerine maçın devam ettiğini ifade eden görseli paylaştı.
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Zokora yine sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in yerdeki fotoğrafını paylaşıp üzerine "Büyük hoca Şenol Güneş, geçmiş olsun" ifadelerini yazdı

Zokora yine sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in yerdeki fotoğrafını paylaşıp üzerine "Büyük hoca Şenol Güneş, geçmiş olsun" ifadelerini yazdı
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Josef de Souza: "Ne fark var? Dürüst olmak gerekirse ben anlamıyorum"

Josef de Souza: "Ne fark var? Dürüst olmak gerekirse ben anlamıyorum"
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo yaptığı paylaşımda Şenol Güneş'in fotoğrafı ile birlikte "Geçmiş olsun baba, hoca" ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo yaptığı paylaşımda Şenol Güneş'in fotoğrafı ile birlikte "Geçmiş olsun baba, hoca" ifadelerini kullandı
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Marcelo'nun eşi Taty Lima "Harika bir insan ve karakter. Türkiye seni seviyor. Sen bunu hak etmedin hocam. Biz senin yanındayız ve bir an önce geri dönmeni umuyoruz" yazdı.

Marcelo'nun eşi Taty Lima "Harika bir insan ve karakter. Türkiye seni seviyor. Sen bunu hak etmedin hocam. Biz senin yanındayız ve bir an önce geri dönmeni umuyoruz" yazdı.
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Roberto Soldado: "İkinci yarı maça devam etmemek için her şeyi yaptılar"

Roberto Soldado: "İkinci yarı maça devam etmemek için her şeyi yaptılar"
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Tosic'in paylaşımı

Tosic'in paylaşımı
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Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz sosyal medya hesabından Şenol Güneş'in fotoğrafını paylaştı.
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Gökhan İnler...

Gökhan İnler...
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Ricardo Quaresma'nın paylaşımı: "Hep birlikteyiz, her geçen gün sana daha da hayranlık duyuyorum"

Ricardo Quaresma'nın paylaşımı: "Hep birlikteyiz, her geçen gün sana daha da hayranlık duyuyorum"
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Ertuğrul Sağlam

Ertuğrul Sağlam
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roberto soldado Beşiktaş Fenerbahçe ertuğrul taşkıran

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Ricardo Quaresma maçın by hale gelmesinin tek nedeni bir korneri kullanmamak adına her şeyi yaptı.(atılaan maddeleri haklı bulmuyorum)..zaten oyun gitmişti onlardan .tek şansları belki maçı ertelirizde kolay yoldan tur atlarız hesabına düştüler..federasyon bu maçı kaldığı yerden tekrar oynatmalıdır..beşiktajın böyle bir tura gereksinim olamaz
@muzafferusluoglu eee hem haklı bulmuyorum dıyosun hemde mac devam etmelıydı dıyosun 3defa korner atmaya gden futbolcunun kafasına atılmadık şey yokh alada devammı etmelıydı yani 10kişi BEŞİKTAŞa karsı kac net pozısyonun var ben soylıyım 1kere
@muzafferusluoglu sen beyin yerine nerwnle dusunuyoraun. Eminim o korner atisina koysak seni. Sen stadi terkederdin. Atilmadik sey toktu. Fenerbahcenin sucu yok. Sadece beyinsiz taraftarlari var o kadar. Bu bwyinsiz taraftarlar yuzunden gelecek seneki kupadanda mahrum ediliraeniz sasirmam
@klass_bjk1903 eski maçlara bak sonra konuş..otto bariçe kaya fırlattılar..fbli futbolcu olunca sanki 7 canlı..ama kerizma olunca veya bir başkası olunca maç tatil..zaten hep bahane arıyorlardı iki terbiyesiz yuzunden en ağır cezayı verecekler..hala merak ediyorum trabzondaki kurşunlu saldırının faillerini ne zaman bulacaklar..arkasında kimler var acaba??
başkanınızda taraftarınızda efendilikten nasibini almamışsınız
@klass_bjk1903 eski maçlara bir baksanız niye devam etmeli dediğimi anlarsınız.
tüm ülke fenevi futbol katili olarak görmeye başlamış fenevliler hala ne var ki bunda demekte !! aynını yapalım o zaman da ne var ki diyecekmisiniz ?
daha beterlerini yapmadinizmi güldürmeyin insanı, nasıl bir tiyatro bu
@karayel0078 zaten her maçta yaptınız tekrar yapmanuz gerekmiyor..Yıllardır BJK Gs sahalarında oldu bunlar...Bu konuda en az suçu olan stad Saraçoğlıdur..
@karayel0078 zaten yapıyorsunuz kaç maç seyircisiz oynama cezası aldınız asırlık takımsınız. bırakın sen ben kavgasını yanında sahaya madde atanı engellesek yetecek. tabi samimi iseniz
@bilginv kadıköyde negredonun golü ofsayt diye verilmedi şimdide babelinki beşiktaşı bitirmeye çalışıyorlar ama Beşiktaş o kadar büyük ki bu oyunlar küçük kalıyor avucunuzu yalarsınız
derbilerde fener stadında bunlar hep oluyor burada bilinmeyen yaratıklar yaşıyor galiba.insanlıktan nasibini almamış yaratıklar bunları bir an önce bulup temizlemek lazım yoksa türk futbolunu bitirirler. ama asıl sorun fener tv bile başına pet geldi başın da bir şey diye yok diye haber servis eden fener yöneticilerinde bunda payı büyük sanki bu yöneticiler özel provakasyon için seçilmiş türkiyenin hiç bir yerinde bunlar sevilmez.
la gerzek zaten akkıllı olsan fenerde oynamazsın futbolcuyla teknik direktör aynımı mustafa pektemekin kırılmadık yerı kalmadı ne zaman maç yarıda kalmıs
@klass_bjk1903 izmarit seni
@furmi zirto seni aynı Azize gibi konuşuyorsun ezık
@furmi sen sus azizenin adamı
herkesten geçmiş olsun mesajı geldi galatasaray klubünde gelmedi şenol güneş için. saat 11:47 daha yeni geliyor. oda herkes yolladı biz göze batıyoruz demişlerdir. yoksa yollamayacaklardı. mhk başkanı yusuf namoğlu kendisi gslidir mete kalkavanı bilerek atadı maça. çünkü tansiyonu yükselten bir hakem olduğunu biliyor.. Beşiktaşa bol bol kart çıksın ki 31.hafta gs bjk maçında Beşiktaş çoğu oyuncusundan eksik gelsin. amaç gsyi şampiyon yapmak. Türk futbolunun geleceği için Terim yusuf namoğlu volkan demirel emre belözoğlu Türk futbolundan uzaklaştırılmalıdır
1-ŞENOL 2-FİKO 3-BEŞİKTAŞTAKİ TRABZONLU VARSA 4-Q7 5-CANER SİZİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM...YÜCE TANRI NE EYLERSE GÜZEL EYLER....
@vahdet3_ Mevlam ne eylerse güzel eyler de.. feneri güzel eylememiş işte..demek ki Allah'ın vardır bir bildiği.. Allah'ın bile tiktir ettiği bir kulüpsünüz!!!!
Stada girmek üzereyim, her yer Polis lakin Osmanlı Maçında 11 yaşındaki çocuğumu arayan polis bu sefer gelişi güzel geçiriyor insanları. Ve start, Beşiktaşlılar anlamsızca kendilerini yere atıyor, Tıpkı Persie nin şovu gibi Tosic için. Organize bir şekilde köşelerden yabancı madde atılıyor, Quaresma fazla nazlı ardından Caner şow. Stat komple Şenol Güneş için tesahürat yapıyor , hoş değil ardından Tolga trübünlerle dialog yaşıyor. Şenol hoca eli başında sağa sola yürüyerek içeri giriyor. Ertesi gün Fanatik Demirören tarafından bedava dağıtılıyor, Şenol Güneşin Fotoları ile. Yorumu sizde.Garip
@dobraadobra vay be.. 80 milyonun görmediğni görmüşsün, sonra q7 çıkarın çakmakları, diyor, tolga yere düşen şenol güneşin kafasına tekme atıyor.. pepe kırmızı görmek için ayağını tam bileğe denk getiriyor, yan hakem beşiktaşı kızdırmak için golü ofsayt diye yiyor, atıfın hareketini görmezden geliyor ki kulübe iyice çıldırsın.. sonra tolganın kankaları külübe arkasından ana avrat düz gidiyor, bu arada fener 10 kişi kalan beşiktaşa karşı 20 tane net pozisyona giriyor, eziyor resmen, harbi bu beşiktaş çok tehlikeli takım.. zekisin adamım..
fenerbahçeye karşı büyük provakasyon oldu. ayrıca hakem bir çok pozisyonda beşiktaş aleyhine düdük çaldı. bu fenerbahçe ve beşiktaşı şampiyonluktan uzaklaştırma çabalarıydı. siz daha birbirinizi yiyin.
Fenerbahçelilere holigan diyen takımın taraftarları 6 sene önce maç bilet kuyruğunda stadın önünden geçerken milleti gasp etmeye çalışan tinercilerden olusuyor. kimse durduk yere dünkü gibi bir olayı gerçekleştirmez yıllarını bu işs vermiş insanlar bile olayın fenerbahçeyle alakası olmadığını söylerken burdaki yarım akıllı fenev diyen mahluklar siz kendinizi çok iyi tanıyosunuz millete laf yapmaya devam esin yakışır
Bi şey olmaz şenol hoca İYİLEŞİNCE Geçer ...
bence bu fbnin aynı kendi otobüsünü kurşunlatması gibi baktılar bjkyi durduramayacaklar oyunu durdurup bjkli oyuncuları maçtan soğutak dediler ama evdeki hesap çarşıya uymadı
baktı olmayacak ben bu maçı bititirim dedi yalansa yalan diyin
İyi değilim deyip oynamıyacaktın ERTUĞRUL TAŞKIRAN. Oyuncu değişikliğide bitmişti. Bu olaylar o zaman çözümlenecekti. Şimdi istediğin kadar konuş.
SENDE FENERLİ TOPÇULAR DA AHLAK KARAKDER ONUR ŞEREF VAR SEN KAFA TAKMA KUMPAS CI ÇIKAR İÇİN YAPAMAYACAKLARI ŞER OLMAYANIN SONU BETERİNDE BETERİ OLUR İNŞALLAH
Bizede bunlar yapıldı ama biz kendimizi yerden yere atıp Şenol Hoca gibi poz verip ambulansa binmedik.... Fedarasyon maçı iptal edemezzzz.......
suclamaya gerek yok herkes ve dünya gördü konuşmanın anlamı yok cahıl
Sonuna kadar katılıyorum
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