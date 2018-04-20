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Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.04.2018 08:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan S.D gözaltına alındı. S.D’nin ilk ifadesi de ortaya çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’i yaralayan S.D’nin ilk ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Milliyet'in haberine göre; S.D ifadesinde cisim fırlattığını kabul ederek olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. ‘Kimseye zarar vermek istememiştim, gerginlikten bir anda oldu’ diyerek kendini savundu. S.D’nin tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu belirlendi.

‘ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"
Dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. S.D ifadesinde ‘O andaki gerginlikte herşey birden bire oldu. Elimde çakmak vardı. Gerginlikle fırlattım. Amacım kimseye zarar vermek değildi’ dedi.

S.D’nin tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. S.D’nin işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 109 yorum
yine fenerbahçe yine pislik...holiganlık...
@f_kaygusuz Bunu bütün Fenerbahçeye maledemezsin. Çok meraklıysan kendi altınıza bakın pislikten kokuyorsunuz.
@f_kaygusuz galatasaray ve fenerbahçe iki pislik takımı zaten. oyüzden büyük takım olamıyorlar
fener sana ne yaptı ki bu kadar kin beslemişsin senin gibiler yüzünden bu futbol bu hale geldi... sen olsan olsan soytiri olursun...
@f_kaygusuz olimpiyatta sahaya inen beşiktaşlıları gördük sayenizde oyle yapıncamı takım olunuyor ??
@f_kaygusuz pislik ağzına çok yakışmış.
@jack_jackielka_2017 maç bjk-fb arasında galatasaraya laf ediyorsun...çok çirkin...
şikebahçeyi korudunuz buda meyvesi afiyet olsun
@karsiyanlal Sende şeref yok ki.
@karsiyanlal asıl şikeci siszsiniz bu adam sizin taraftarınızdır kesin avantaj fenerdeyken gercek fenerli bunu yapmaz ayrıca tolga denen dallama ortalığı gerdi taraftarla polemiğe girerek zaten futbolcularınız böyle olmasını istiyordu
@adnan.ay sende mi var la annesinin meslegi belli olan yumurta
@karsiyanlal BUNU HUKUMETIN ONUNE YATAN 8 TASLIMI SOYLUYOOOO
seref yoksunu
@karsiyanlal şikeden kupa iade takım taraftarısın herhalde
@adnan.ay sende varmı
@karsiyanlal Seni sonuç doyurmuş. Sana afiyet olsun.
@karsiyanlal sende çoksa bize de ver!
@adnan.ay sende varmı ulan insanlık
İdam cezasının biran önce getirilmesi lazım
@tropter bunun için idam mı olur bilader :D bence kadınlara karşı yönelik şiddet ve her türlü cinsel istismara karşılık tecavüz vs.. bunlara idam getirilmelidir.
@tropter nerdesin be tavuklar
ne spor güvenliği terörle mücadeleye sevk edilmedikce bu olaylar bitmez.
@toygar41, aynen katılıyorum, holiganlık artık bence bireysel bir suç olmaktan çıkıp organize suç kapsamına alınıp bu itlere çete kurmaktan işlem yapılmalı, bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bir örgüt var, silah var, sürgelen bir şiddet var, bunlar bir suç örgütünün birebir tanımı zaten,
bu adalet sisteminde hiç bişey olmaz bu adama.
vodafone da başı yarı yarılan yöneticimizin başınınyaran holigan neden göz altına alınmadı şenol en büyük provaketör dür
dün akşam vandallar sürüsü filmi vardı kadıköyde.fenerliler iyi çekmişler filmi artık diğer başkan adylarının destekleriylemi bilemem.
Bu tipler, kulüp başkanları tarafından hemen koruma altına alınır. Bu bütün kulüplerde böyle. Çünkü tribünler şiddetle beslenip büyür. Bu tür olaylar olduğunda kulüpleri ve yöneticileri sarsacak büyük cezalar verilmeli ki şiddetin önüne geçilebilsin. Kulüp başkanları azmettiren sayılmalı.
Jop, Jop, Jop, kremsiz olsun, kanatsın. Belki ders olur.
teroristler.... fbyı atın bu ligten ülkeden...her yüz karartıcı olayların başında geliyorlar
@makbernatsu kurşunlanırken yoktunuz vatan hainleri
allah fenerbahçenin sonunu getirir inşallah. hepsi soytarı
mikropbahçe ligden de atılmalı
60 yaşında adamın kafasını yarıyorlar aziz yıldırımda çıkmış hala tiyatro diyor.önce bu adamın el çektirilmesi lazım.kafana koltuğu yiycen.öyle hiçbi tepki vermeden durucan diyor adam.hayretki ne hayret
3 temmuz süreci yine sahnede... Oyunlar yeniden başlamış anlaşılan..FB. dik duruşuyla bunların üstesinden gelecek..
insanlıkla nasibini almamış mahluk
YİĞİDİM ASLANIMM....
iyi araştırın o adam fenerbahçe taraftarı değildir görürüsünüz birileri hem klubelerin arkasına hemde korner bayraklarının olduğu yerlere bu adamları bilinçli yerleştirdi herşey fener lehineyken böyle şeylerin olması cok saçma iyi araştırılsın
Terörden yargılansın...
arastirilain altindan bakalim neler cikacak
mal herif
BU KİŞİ BJK 'LİMİŞ.BJK YE CEZA VERİLSİN KÜME DÜŞÜRÜLSÜN ARABACILAR.
Bu ne mantık. Bu manyak bir Fenerbahçe taraftarı olamaz. Kazanmaya yakın turu veriyorsun. Provakasyon kokusu var.
biri tinerci diğeri it kopuk iki takım.ikisindede nefret ediyoruz
FB seyircisinin anlamsız magandalığı cezalandırılabilir fakat, 1- canerin türbünleri kışkırtması,pekdemek ve deli tolganın seyirciye saldırmasına madalya mı verilecek? 2-hakem maç ile ilgili kararı vermeden bjk sahayı terkedip gitmiştir hakem daha sonra sahadan ayrılmıştır bu görülmeyecek mi? 3-senol sahadan sağlam kafa ile soyunma odasına gitti sonra o kafa nasıl yarıldı dikiş atıldı açıklanacak mı?
bu adama verilmesi gerekwn ceza FB sahası kaç maç kapanırsa maç başına 50 şer kişiden bilet parası. hükmen yenik sayılırsa kupayı aldığında kazanacağı tüm madddi ve manevi gelirler hesaplanup bu şfsizden mahkeme yolu ile alacaksın. ne bu nede bi başkası bakın bakaşım bi daha bırakın para öakmak vb bişey atmayı çekirdek kabuğunu atabilitor mu. kimsenin benim haftada bie gün bir heyecen duymamı bir zevkimi bir eğlwncemi kırmaya hakkı yok.
tesekkurler S.D
Bir fenerbahçeli olarak o kişinin hadım edilmesini istiyorum
benim için teröristten farkı yok
Bu herif yeterli ceza almazsa bir sene sonra katil olarak karşımıza çıkabilir. Sinirlerine hakim olması gerektiğini öğrenecek kadar ceza almalı.
Müebbet verilmeli.
acaba bu sucu ustune alan kisiye kac lira rusvet verdiler.rezilsiniz fenevliler rezil.
bunuda feto yapmis olmasin !!!
zenci eboueye muz sallayan insanlıkla alakası olmayan taraftarı mide ameliyatı olmuştum diyordu kulüpleride basın toplantısı yapıyordu savunuyordu. buda derki sıcaktı rüzgar yapıyodum kendime elinden fırladı yanlışlıkla..kulüp gene basın toplantısı yapar. yüz diye birşey yokki.
aziz yaptırmıştır bu fener ligden atılmadan Türk futbolu temizlenmez
Neymiş provokasyon muş. He he eminim öyledir 10 tane böyle olay videosu var salak yok karşınızda
İKİ OYUNCUNUN TAHRİĞİYLE KARIŞAN ORTALIKTA CEZANIN FENERBAHÇEYE KESİLECEK OLMASI HİÇ ETİK DEĞİL CEZA KESİLECEKSE O OYUNCULARLA TARAFTARA VERİLMELİ DİĞERLERİNİN NE GÜNAHI VAR O OLAYLARI ÇIKARAN TARAFTARLARI TESPİT EDİP CEZALANDIRACAKSIN DONLARINA VARANA KADAR ALACAKSIN Kİ BİR DAHA TARAFTAR BÖYLE SALDIRI YAPAMAYACAK BİRDE ONLARIN FENER TARAFTARI OLDUĞUNA İNANMIYORUM ÇÜNKÜ HER ŞEY FENERİN ALEYHİNE GİDERKEN HANGİ KENDİNİ BİLMEZ SALDIRIR BELKİ ŞENOL GÜNEŞ BİLEREK OYUNCULARI TARAFTARA GÖNDERDİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI İŞİNİ GARANTİYE ALDI
herkesten geçmiş olsun mesajı geldi galatasaray klubünde gelmedi şenol güneş için. saat 11:47 daha yeni geliyor. oda herkes yolladı biz göze batıyoruz demişlerdir. yoksa yollamayacaklardı. mhk başkanı yusuf namoğlu kendisi gslidir mete kalkavanı bilerek atadı maça. çünkü tansiyonu yükselten bir hakem olduğunu biliyor.. Beşiktaşa bol bol kart çıksın ki 31.hafta gs bjk maçında Beşiktaş çoğu oyuncusundan eksik gelsin. amaç gsyi şampiyon yapmak. Türk futbolunun geleceği için Terim yusuf namoğlu volkan demirel emre belözoğlu Trük futbolundan uzaklaştırılmalıdır
@jack_jackielka_2017 querasma kalsın mı tolga kalsın şenol güneş kalsın nedemeye çalışıyon yenemeyince yapılan provekasyonu göremediysen bence saçma yorumlar yazma
BEN ŞUNU DÜŞÜNÜYORUM BU ADAM ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANSIN. FB KÜLÜBÜ İSE BUNA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ACSIN
@marcel075 Neden yaralanan ünlü biri olunca kanı bizimkinden kırmızımı oluyor.Normal vatandaşı yaralayan ne ceza alıyorsa o adam da aynı cezayı alacak ayrımcılık yok
bunuda feto yapmis olmasin !!!
ŞİMDİ ORDA BELKİ 100'LERCE ŞEY ATILDI. BU ARKADAŞ SUÇLU ANLADIKTA DİĞER ATANLAR SUÇLU DEĞİLMİ. BUNUN ŞANSSIZLIĞI İSABET ETMESİMİ. BÖYLE SAÇMALIK OLURMU. O GÜN ATAN HERKES GÖZALTINA ALINMALI Kİ BİR DAHA KİMSE ATMAYA CESARET ETMESİN.
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