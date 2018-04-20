Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş’i yaralayan S.D’nin ilk ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Milliyet'in haberine göre; S.D ifadesinde cisim fırlattığını kabul ederek olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. ‘Kimseye zarar vermek istememiştim, gerginlikten bir anda oldu’ diyerek kendini savundu. S.D’nin tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu belirlendi.

‘ZARAR VERMEK İSTEMEDİM"

Dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. S.D ifadesinde ‘O andaki gerginlikte herşey birden bire oldu. Elimde çakmak vardı. Gerginlikle fırlattım. Amacım kimseye zarar vermek değildi’ dedi.

S.D’nin tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. S.D’nin işlemleri devam ediyor.