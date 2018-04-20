SPOR

Şenol Güneş'i yaralayan kişi belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.04.2018 08:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
şikebahçeyi korudunuz buda meyvesi afiyet olsun
@karsiyanlal Sende şeref yok ki.
yine fenerbahçe yine pislik...holiganlık...
İdam cezasının biran önce getirilmesi lazım
ne spor güvenliği terörle mücadeleye sevk edilmedikce bu olaylar bitmez.
bu adalet sisteminde hiç bişey olmaz bu adama.
vodafone da başı yarı yarılan yöneticimizin başınınyaran holigan neden göz altına alınmadı şenol en büyük provaketör dür
dün akşam vandallar sürüsü filmi vardı kadıköyde.fenerliler iyi çekmişler filmi artık diğer başkan adylarının destekleriylemi bilemem.
Jop, Jop, Jop, kremsiz olsun, kanatsın. Belki ders olur.
Bu tipler, kulüp başkanları tarafından hemen koruma altına alınır. Bu bütün kulüplerde böyle. Çünkü tribünler şiddetle beslenip büyür. Bu tür olaylar olduğunda kulüpleri ve yöneticileri sarsacak büyük cezalar verilmeli ki şiddetin önüne geçilebilsin. Kulüp başkanları azmettiren sayılmalı.
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