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Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.04.2018 00:15 | Son Güncelleme

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Emre Bol, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Emre Bol'ün sözleri başta Erman Toroğlu'nun yanı sıra Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti.

Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Emre Bol'un tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili sözleri Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı. Emre Bol'a bir eleştiri de A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi.

Derbinin ertelenmesinin ardından A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, "Atana değil, attırana bakmak lazım. Şenol Güneş'in bazı hareketlerine anlam veremiyorum. Tolga tribünlere çıkmaya çalışıyor. Küfürler ediliyor, bize de ediliyor. Bir futbolcunun tribüne saldırması ne demek? Taraftar küfür eder, sen kulağını tıkayacaksın. Fenerbahçe'nin başına neler geldi hatırlayın. Fenerbahçe ne yaptı, sahayı mı terk etti? Hasan Ali, Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı. İlk defa yaşanan şeyler değil bunlar. Birçok statta bu olaylar yaşandı. Talisca'nın kendini yere atması... Medel'in Valbuena'ya ortada bir şey yokken kendini yere atması. 10 kişi kaldıktan sonra acaba bu maç nasıl bitmez diye düşünen Beşiktaşlı oyuncu grubu vardı. Şenol Güneş'e geçmiş olsun. Ancak Şenol Güneş'in nedense Fenerbahçe fobisi yıllardır devam ediyor. Trabzonspor'dan kalan acısı herhalde. Sürekli Fenerbahçe düşmanlığını körükleyen Şenol hoca görüyoruz" diye konuştu.

Erman Toroğlu'ndan Emre Bol'a ŞENOL GÜNEŞ TEPKİSİ
Bu sözler üzerine sinirlenen Erman Toroğlu, "Emre Bol'un saçma sapan yorumlarını duyunca bu kafada gidilirse daha çok olaylar olur. Emre'nin saçma sapan yorumlarına bakılınca Şenol'u kurşunlamak lazımmış. Şenol Güneş konuştu diye kafasına balyoz mu indirmek lazım? Hasta mısınız siz?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Emre Bol erman toroğlu Beşiktaş

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Takım
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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Su fenerli spor yazari yuzunden futboldan sogudum..yaziklar olsun..
harbi erkeğin bolusun yani soy adın gibisin olayları çıkaran fenev taraftarı sen ne konuşuyosun boş boş bol efendi
istanbuldaki beşiktaşlılar bu adam hala konuşabiliyorsa bu sizin ayibinizdir
uzman efendi ne olcak yani sizde onumu vuracaksıniz sahada olanları herkes gordü yok birbirimizden farkımız çamura yatmanında manası yok biraz daha sakin şşşşş
@uzman14541454 ne yapacaksın lan tinerci. kendine hayrın yok.
@uzman14541454 sen nerdesin ben oraya geliyim bende Emre bolu destekliyorum bakalım bana napcan uzman
Al sana yaSal HOLİGAN
emre bol yalan söylüyor böyle birşey yok desene erman
bu alçak kim ??? böyle alçaklar bir de para kazanıyor !!!!
Bu herife yorum yaptıran da kabahat..
Taraftar bu, küfür eder, diyor. O tribünde olsam ben de ederim diyor.. Bu normal, diyor.. Hasanlarin da başı ayrıldı birşey olmadı, Şenol Güneş'e ne olmus ki diyor.. Trabzon'da da Bursa'da da böyleydi, diyerek hedef gösteriyor.. İlker Yazıcıoğlu ole Ender Bilgin de çok uğraştı hedef saptirmaya; ama bu amigo tam yakışanı yapmış.
emre bol sen tam bir formalı yorumcusun
evet tolga provake etti dogru ama bişey atılmaması lazım bu taraftarları bu hale getiren baskan teknık direktör ve nurcebi mahmut uslu gibi yöneticiler
Şenol Güneş sahadan çıkarken kafasında bir damla kan yoktu. Buna kimse dikkat etmiyor
30 yıldır Erman Toroğlu denen zat yorum yapıyor da ne oldu, bişey mi değişti. Daha kötüye gidiyor herşey. Erman akıllı ol.
tabiki taraftar suçlu, yaşanmaması, yapılmaması gerekirdi. mutlaka taraftara cezaverilmeli. ; ama tolga nın orada ne işi var. onun görevimi taraftarla muhatap olmak. hakem var, gözlemci var. tolga kim oluyor da müdahele ediyor. tolga da ceza almalı. volkan taraftarla tartıştı diye milli takımdan atılmadımı, hala alınmıyor. taraftarla muhatap olmayacaksın. ortamı germeyeceksin.
emre bol için tek şey derim futbol düşmanı ben Beşiktaşlıyım keşke maç bitseydi de biz elenmiş olsaydık o zaman haklı olsaydık golü verme strkeli atma pepe ihraç olsun üstüne birde ŞENOL GÜNEŞ suçlu olsun oh ne ala memleket önce Aykut hocaya bakacaksınız fenerin başına geldiğinden beri AZİZ bey konuşmuş mu hiç emre bol önce o sakalını kes adam gibi konuş
siz havlamayın bence
şenol güneş Fenerbahçe düşmanı bir adam..Türk futbolu fenerbahçe stadındaki maçlar ömür boyu seyircisiz oynanınca düzelecekse, kapansın ama kimse kimseyi kandırmasın lütfen..şenol hoca önceki açıklamalarında olayı geren fenerbahça düşmanlığı yapsın ondan sonrada stadda hiçbirşey olmamış gibi takım elbisesini giyip adamlık görüntüsü versin..adamlık 60 ından sonra giyinmeyi öğrenmekle olmaz..adamlık insanın içinde olur..ayakların yere basacak biraz...
akTROL ZİHNİYETLİ boş mahlukat
maçın hükmen beşiktaşa verilmesi gerek.. !
QURASMAYI SAHTEKARLIKLA ATTIRAN ACABA JOSEF DEGILMIYDI..BU KADAR TEK TARAFLI YORUMU TARAFTAR DAHI YAPMIYOR.BIR DE BU ADAMDAN SPOR YAZARI OLACAK...
Emre Bol sen bir İETT otobüsüne bin 45 dakika yolculuk et bu sırada ölmüş annene yol boyu kulaklarının dibinde dua edilsin hiç mi etkilenmeyecek sin.
@ahmetucuncu55 etkilenmez alışık bunlar alışık seviyolar küfür yemeyi adamın ölmüş annesine küfredenleri savuncak kadar karaktersız BOLefendi
Emre BOL sonuna kadar haklıdır.TFF ve MHK'nin yandaş medyası olan ATV ve TRT çoktan Fenerin ipini çektiler. Şenol GÜNEŞ'in adı bundan sonra Zımba ŞENOL , kulübünün ise BEŞ DİKİŞ Jimnastik Kulübüdür.
yedek kulübesinde oturan yedek kalecinin taraftarları kışkırtmasına bakılmıyor olay varmış gibi gösteriliyor bu gibi olaylar hep oluyor yani ilk olmuş gibi gösterilmeye çalışılması doğru değil emre bol un yorumunda hakaret yok neden adamın açıklamasına karşı çıkılıyorki ilgililer incelesinler yedek kalecinin olayda nasıl rolu olup olmadığı araştırılsın...
bir fb taraftarı olarak yapılanları doğru bulmuyorum. ama 15-20taraftarın yaptiklari yanlışı da koskoca fb camiasına bağlamamak gerekir. boş konusanlar once kendi sahasında yaptıklarına baksın. gs sahasinda 1kamyon dolu su şişesi yedi fb camiası, bjk sahasında hasan çetinkayanın kafasi yarildi, kjaerin boğazı senol hoca tarafından sıkıĺdı, ts sahasını zaten anlatmaya gerek yok...
annesi güzel insan ilk macta q7 yok yere oyundan attıran mersin idman yurdu oyuncularımıydı seni orda konusturanlarda suç sende deil
Ne kadar güzel hakemin konuşulmasını bir derbi...yoruma aslında hiç gerek yok neden derseniz federasyon okadar sessiz korkak davranıyor ki çıkıp bu bu buuu diyemiyorlar saha olayı çok maçta oluyor büyütmeyelim kime ceza kesilecekse keselim baksınlar işine..şampiyonluklar çekişmesi var verin kupayı Akhisara helali hoş olsun iki salak futbol takımı haketmiyorsa vermeyeceksin...
Senin ve senin gibi paçavra insanlari birbirine düşüren kin ve nefretle beslenen hepinize nalet olsun.ister Beşiktaşlı ister fenerbahceli ister bir başka takimli olsun.karaktersiz ler
hiç utanmadı.. yüzü de kızarmadı...
Adam yüzde yüz haklı
ey erman toroğlu denen fenerbahçe düşmanı tolga yerine o hareketleri volkan yapsaydı ve yerde yatan kan revan içinde aykut hoca olsaydı sen aykut hocayı konuşmaz volkanı konuşurdun. ama basında en ufak çizik kanama olmayan şenol dilinden düşüremedin ne hikmetse tolga içinde en ufak bir laf etmedin.
Simdiye kadar oynanan maclarda isi duzeltltmediniz ceza vermediniz FENERBAHCE sahaya girince mi herseyi duzelteccek oldunuz .Erman efendi sen git baska tarafta oyna Emre bol sonun kadar haklidir.
hakli buluyorum. tamamiyla
ezbere konuşmayın idrar ve kan tahlilleri gelmeden
sen ne kadar da çirkef bir insansın ya
FB lilerin çoğu tarafsızlıktan uzak yorum yapan insanlar. en ufak olsumsuzlukta suçu karşı tarafa atarlar. polis araçlarını size kim devirtti peki, kendi stadınızı kim yaktırttı onuda açıklasana. Aziz yıldırım her yerde saçma sapan konuşuyor her görüldüğünde birşey mi atmak lazım Emre Bol. senin mantığına göre öyle olması lazım. rakip 10 kişi beraberlik sana yetiyor ama her kornerde yabancı madde. oda yetmiyor şenol güneşin kafasına koltuk. aynısını beşiktaş yapsaydı dün çıkar futbol terörizmi derdin. FB ye yine operayon yapılıyor derdin. Konya 5 maç ceza aldı bjk yede verilmeli derdin.
Ne demek taraftar küfür eder, kafasınıda yarar, edepsiz ahlaka sığmayan hareketlerde yapar düşüncesi . Çoluk çocukla gidilmez oldu maçlara. Heryer küfür heryer rezillik . Bu sistemi savunan ve kabullenen korkak insanları televizyon be gazetelerin kapısından kovmak lazım serseri taraftara yalakalık yapan korkak zavallı insanlar değil bu şiddeti küfürü yok edecek kahraman yönetici gazeteci ve yorumcular gerek bizlere .
van persie hiçbirşey yokken tosiçi attırırken iyiydi dimi emre ..
Adam Hakli soylemis hic yalan yok 2011-den beri Hoca Kilki adam FB-ce dusmani yaptiklari konusmalirni iyi takib esin Kajerin Bogzni sikan Holgan degilde nee peki??Hasan C.kaynin Mehmet Toplin kafasni yarilanda niye Konusmadniz??bizm Stada Darbeciler inmedi inemiycektde..
ne maçlar izledik daha büyük rezillikler oldu ama maç tatil olmadı..ortada resmen provokasyon var..akıllı fener seyircisi neden gelen maçı katletsin ki? fenere resmen operasyon yapıldı ve bunu anlamayan yönetim hemen bırakmalı..aziz yıldırımla fener hep geriye gidecek ve ezilecek..
tek kelime....sen ne utanmaz arlanmaz bir mahluksun emre bol...
allahrazı olsun emre boldan düşüncelerımıze görüşlerımıze tercuman olmuş kompleksli bjk ve yandaşları
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