Emre Bol'dan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Şenol Güneş için çıldırtan sözler!

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Emre Bol'un tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili sözleri Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı. Emre Bol'a bir eleştiri de A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi.

Derbinin ertelenmesinin ardından A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Emre Bol, "Atana değil, attırana bakmak lazım. Şenol Güneş'in bazı hareketlerine anlam veremiyorum. Tolga tribünlere çıkmaya çalışıyor. Küfürler ediliyor, bize de ediliyor. Bir futbolcunun tribüne saldırması ne demek? Taraftar küfür eder, sen kulağını tıkayacaksın. Fenerbahçe'nin başına neler geldi hatırlayın. Fenerbahçe ne yaptı, sahayı mı terk etti? Hasan Ali, Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı. İlk defa yaşanan şeyler değil bunlar. Birçok statta bu olaylar yaşandı. Talisca'nın kendini yere atması... Medel'in Valbuena'ya ortada bir şey yokken kendini yere atması. 10 kişi kaldıktan sonra acaba bu maç nasıl bitmez diye düşünen Beşiktaşlı oyuncu grubu vardı. Şenol Güneş'e geçmiş olsun. Ancak Şenol Güneş'in nedense Fenerbahçe fobisi yıllardır devam ediyor. Trabzonspor'dan kalan acısı herhalde. Sürekli Fenerbahçe düşmanlığını körükleyen Şenol hoca görüyoruz" diye konuştu.

Erman Toroğlu'ndan Emre Bol'a ŞENOL GÜNEŞ TEPKİSİ

Bu sözler üzerine sinirlenen Erman Toroğlu, "Emre Bol'un saçma sapan yorumlarını duyunca bu kafada gidilirse daha çok olaylar olur. Emre'nin saçma sapan yorumlarına bakılınca Şenol'u kurşunlamak lazımmış. Şenol Güneş konuştu diye kafasına balyoz mu indirmek lazım? Hasta mısınız siz?" ifadelerini kullandı.