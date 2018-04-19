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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası 32 taraftar serbest

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında tribünlerden sahaya yabancı cisim atan 22 kişi ise gözaltına alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası 32 taraftar serbest

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gözaltına alınıp yarın sabah salıverilecekler maalesef. aslında en ağır ceza verilmeli, hapis ve para cezası. ve ertelenmemeli, bir daha stadlara giremeliler.hükümet kimden neden korkuyorsa bu kararları alamıyor. yeter artık. suçlu cezasını çeksin. yatsın hapiste. hapse girmek için ya fetocu olmak gerek yada hükümete küfür etmek. yoksa ceza yok. yazık...
alınsa nolucak
elinize sağlık
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