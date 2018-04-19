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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası 20 taraftar gözaltında

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında olaylara karışan tribünde yer alan yaklaşık 20 kadar taraftar gözaltına alındı. 20 taraftarın arasında Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası 20 taraftar gözaltında

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan yaklaşık 20 kadar taraftar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor.

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