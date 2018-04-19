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Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar Avrupa'da geniş yankı buldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yari finalinde tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Avrupa basınına da yansıdı. Büyük olayların yaşandığı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Avrupa'da geniş yankı buldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar Avrupa'da geniş yankı buldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

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Fenerbahçe Beşiktaş

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