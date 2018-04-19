Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nasıl sonuçlanacak?

OLAYLI DERBİ İÇİN BİR BAŞKA İDDİA VE GERÇEKLER Bu arada maçın tatil edilmesinin ardından çıkan bir iddiaya göre, Beşiktaşlı futbolcuların, hakem Mete Kalkavan'ın kararından önce soyunma odasına girdi. Eğer Mete Kalkavan raporunda bunu yazması halinde talimatta yer alan 19. maddenin 6. fıkrasına göre mücadele kaldığı yerden oynanabilir.

Bir diğer seçenek ise, maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. TFF Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili kararını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Bu maddeye göre Fenerbahçe'nin hükmen mağlup sayılması ilk seçenek olarak görünüyor. Bu durumda Beşiktaş, otomatik olarak kupada finale yükselen taraf olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nda yer alan "Güvenlik Nedenile Müsabakaların Tamamlanamaması" başlıklı 19. maddeye göre müsabaka hakeminin, güvenlik gerekçesiyle maçı tatil etmesi durumunda TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenilmesine karar verebilir.

ATV'DE PROVOKASYON İDDİASI

Bu arada yayıncı kuruluş ATV'nin spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Turgay Demir, Gürcan Bilgiç ve Erman Toroğlu ise olayın provokasyon olduğunu iddia ederek, "Fenerbahçe'nin lehine olan bir maçta bu olayların yaşanması hiç normal değil. Bu olay ülkemizi karıştırmak için düzenlenen bir kurgu" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE CEZA ALIRSA SÜPER LİG'E YANSIYACAK MI?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin alacağı ceza da merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerin ardından sarı-lacivertli kulübün oldukça ağır ceza alması bekleniyor.

TFF Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre, Fenerbahçe ceza alırsa, sarı-lacivertliler bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek. Fenerbahçe'nin alacağı cezalar, Spor Toto Süper Lig'e yansımayacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."